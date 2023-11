Peugeot E-3008 in finale a Car of the Year

Peugeot E-3008 è stata scelta come finalista di Car of the Year, il più importante premio del settore automobilistico. La votazione si è svolta il 27 novembre 2023. Si tratta del settimo modello Peugeot a raggiungere la finale negli ultimi 10 anni. la vettura della casa automobilistica del Leone è stata scelta tra i 28 modelli semifinalisti, dai 59 membri della giuria dell’European Car of the Year.

Tra le sette finaliste di car of the Year anche la nuova Peugeot E-3008

La nuova Peugeot E-3008 è la settima candidata di Peugeot al premio European Car of the Year dal 2013. La nuova 408 è entrata nella finale alla fine del 2022, la 308 alla fine del 2021, la 208 alla fine del 2019 (vincitrice nel 2020), la 508 (Hatchback e SW) alla fine del 2018, la 3008 alla fine del 2016 (vincitrice nel 2017) e la precedente generazione 308 (Hatchback e SW) alla fine del 2013 (vincitrice nel 2014).

Peugeot E-3008 è il primo modello del gruppo Stellantis ad utilizzare la piattaforma STLA Medium. Questa piattaforma garantisce grande efficienza, autonomia fino a 700 km e piacere di guida unico. L’auto è inoltre dotata anche di Peugeot Panoramic i-Cockpit. La sua produzione avverrà solo ed esclusivamente a Sochaux in Francia. In molti paesi Italia compresa la vettura della casa francese può già essere ordinata. Thierry Lonziano, Direttore del brand Peugeot in Italia ha messo in evidenza come questa auto sia al centro della strategia del marchio francese che entro il 2025 vuole diventare leader del settore delle vetture elettriche.