Il Salone dell’Auto di Bruxelles, uno degli eventi più attesi nel mondo dell’automobile, è pronto a tornare dopo un anno di pausa, con la 101esima edizione che si terrà all’Expo di Bruxelles dal 10 al 19 gennaio. In questa edizione, Peugeot sarà protagonista con la sua offerta di veicoli elettrici, un impegno che il marchio ha fortemente voluto come parte della sua strategia per il futuro. Peugeot, infatti, si presenta come un marchio 100% elettrico, pronto a rispondere alle sfide del mercato con innovazioni che rispecchiano la sostenibilità, la qualità e il piacere di guida.

Linda Jackson, CEO di Peugeot , ha sottolineato come la strategia elettrica non sia solo una risposta alle normative, ma un impegno profondo che riflette i valori etici e sociali del marchio. Con un’attenzione particolare all’ambiente, Peugeot vuole fornire soluzioni moderne e performanti per le generazioni future.

A Bruxelles, i visitatori del Salone potranno esplorare una gamma completa, che non si limita solo ai modelli completamente elettrici, ma comprende anche soluzioni multi-energia, ideali per supportare i clienti durante la transizione verso l’elettrico. Asterio Perez, Direttore del marchio Peugeot Belux, ha confermato che lo stand sarà un punto di riferimento per scoprire le nuove proposte del marchio, con “offerte fiera” valide anche presso i concessionari, durante gli open day che si terranno dal 6 al 31 gennaio.

La gamma Peugeot , che unisce stile, emozione e prestazioni, rappresenta i tre valori chiave che definiscono ogni veicolo del marchio: Allure, con design dinamico ed elegante; Emozione, grazie a un piacere di guida senza pari; ed Eccellenza, con tecnologie avanzate e una qualità che garantisce durabilità e affidabilità.

Peugeot al Salone dell’Auto di Bruxelles, le anteprime

Tra i modelli che Peugeot presenterà al Salone, spiccano alcune novità di rilievo. La Peugeot E-208, con un’autonomia fino a 410 km, offre un design accattivante e prestazioni eccezionali. Il Peugeot E-2008, un SUV compatto, è stato aggiornato per offrire una guida più agile e prestazioni migliorate. La Peugeot E-308 SW si distingue per il suo equilibrio perfetto tra dinamismo, design moderno e funzionalità avanzate.

Il Peugeot E-3008, protagonista di una versione Long Range con un’autonomia di 700 km, si pone come uno dei SUV più longevi sul mercato. Questo modello è l’unico in grado di percorrere il tragitto tra Bruxelles e Lione con una sola ricarica. Non da meno, il Peugeot E-5008, grande SUV da sette posti, promette un’esperienza di guida confortevole e un’autonomia che può arrivare fino a 668 km.

Inoltre, Peugeot presenta anche la Peugeot E-408, una fastback unica nel suo genere, e il Peugeot E-PARTNER, un furgone elettrico che ora offre un’autonomia fino a 330 km, rendendolo ideale per le esigenze di chi cerca un veicolo commerciale green.

Infine, tutte le novità Peugeot saranno equipaggiate con tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale ChatGPT, disponibile sulle gamme E-3008 e E-5008, per un’interazione più fluida e performante con il veicolo. Questo rende l’esperienza di guida ancora più innovativa, rendendo Peugeot una scelta ideale per chi cerca il massimo della tecnologia e della sostenibilità.