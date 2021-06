Peugeot 308 2021, partono le ordinazioni: i prezzi

Pienamente in linea con la “tabella di marcia” annunciata all’inizio di giugno, Peugeot 308 2021 debutta in fase di ordinazione sul nostro mercato, con prime consegne fissate per settembre. La nuova generazione della “segmento C” di Sochaux viene declinata in cinque versioni e tre tipologie di alimentazione (benzina 1.2 PureTech 110 e 130 CV, diesel 130 CV, plug-in hybrid 180 CV e 225 CV con abbinamento fra il 1.6 benzina ed un motore elettrico integrato nella trasmissione EAT8) a loro volta suddivise in cinque livelli di motorizzazione: nel complesso, le combinazioni disponibili sono 21.

Un tour in tutta Italia per conoscerla in anteprima

La nuova lineup Peugeot 308 2021 è disponibile “dal vivo” in occasione del “Peugeot Electric Experience”, evento itinerante che si svolge, in tutta Italia, in 16 “tappe” e che consente di scoprire nelle principali piazze e concessionarie Peugeot l’intero ventaglio di offerte che compongono la gamma elettrificata del marchio ed i servizi dedicati.

Prezzi e dotazioni

Le cinque declinazioni di Peugeot 308 2021 seguono l’attuale assortimento di lineup da parte del marchio francese:

Active Pack;

Allure;

Allure Pack;

GT;

GT Pack.

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano”.

Versioni a benzina

Peugeot 308 PureTech Turbo 110 S&S : Active Pack, 23.750 euro;

: Active Pack, 23.750 euro; Peugeot 308 PureTech Turbo 130 S&S : Active Pack, 24.550 euro; Allure, 26.750 euro; Allure Pack, 27.750 euro;

: Active Pack, 24.550 euro; Allure, 26.750 euro; Allure Pack, 27.750 euro; Peugeot 308 PureTech Turbo 130 EAT8 S&S: Allure, 28.750 euro; Allure Pack, 29.750 euro; GT, 31.950 euro; GT Pack, 33.950 euro.

Versioni turbodiesel

Peugeot 308 BlueHDi 130 S&S : Active Pack, 26.550 euro; Allure, 28.750 euro; Allure Pack, 29.750 euro;

: Active Pack, 26.550 euro; Allure, 28.750 euro; Allure Pack, 29.750 euro; Peugeot 308 Blue HDi 130 EAT8 S&S: Allure, 30.750 euro; Allure Pack, 31.750 euro; GT, 33.950 euro; GT Pack, 35.950 euro.

Versioni ibride plug-in

Peugeot 308 Hybrid 180 e-EAT8 : Allure, 36.750 euro; Allure Pack, 37.750 euro; GT, 39.950 euro; GT Pack, 41.950 euro;

: Allure, 36.750 euro; Allure Pack, 37.750 euro; GT, 39.950 euro; GT Pack, 41.950 euro; Peugeot 308 Hybrid 225 e-EAT8: GT, 41.450 euro; GT Pack, 43.450 euro.

Gli equipaggiamenti

Ecco i principali accessori adottati da Peugeot 308 2021 in relazione all’allestimento.

Active Pack

Esterni

Cerchi in lamiera “Bergen” da 16” (versione PureTech 110);

Cerchi in lega “Auckland” da 16” (per le altre versioni);

Gruppi ottici anteriori a Led con luci diurne a Led;

Fanaleria posteriore a Led;

Maniglie porta in tinta carrozzeria;

Profili in nero alla finestratura laterale;

Gusci degli specchi retrovisori in nero lucido;

Specchi retrovisori riscaldabili e ripiegabili a comando elettrico, con indicatori di direzione a Led integrati.

Interni e comfort

Rivestimenti in tessuto “Renze Mistral” con cuciture in Grigio Zephyr;

Alzacristalli elettrici anche posteriori con funzione anti-pizzicamento e comando sequenziale;

Climatizzatore automatico bi-zona;

Volante multifunzione rivestito in pelle con levette del cambio (versioni EAT8);

Piantone dello sterzo regolabile in altezza ed in profondità;

Servosterzo ad assistenza variabile;

Sedili anteriori regolabili in altezza;

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti;

Sedili posteriori frazionabili a schema 1/3-2/3;

Vano portaguanti refrigerato;

Sistema Keyless Start di avviamento senza chiave;

Pack Visibilità, che comprende parabrezza a isolamento acustico, accensione automatica proiettori e tergicristalli, specchio retrovisore interno elettrocromatico e Follow Me Home automatico;

Presa da 12V anteriore;

Freno di stazionamento elettrico;

Regolatore e limitatore di velocità programmabile;

Sensori di parcheggio posteriori;

Selettore delle modalità di guida (ECO per le versioni con cambio manuale, ECO-Sport per le versioni con cambio EAT8);

Kit di gonfiaggio pneumatici.

Digitalizzazione

Modulo Peugeot i-Cockpit con Head-up Digital Display da 10”;

Wireless MirrorScreen di connettività con i sistemi Apple CarPlay ed Android Auto;

Impianto audio DAB Peugeot Connect Radio con schermo da 10”, comandi al volante, sei altoparlanti, sue prese Usb-C e funzione Assistance.

Allure

Alle dotazioni “Active Pack” aggiunge quanto segue:

Cerchi in lega “Calgary” da 17”;

Inserti cromati alla calandra;

Terminali di scarico cromati;

Finestratura posteriore oscurata;

Accenti supplementari su plancia e pannelli porta interni;

Specchio retrovisore centrale “frameless” (senza cornice);

Sedili sportivi con rivestimento in TEP e tessuto Nero Mistral con cuciture Verde Menta;

Bracciolo centrale posteriore con vano di passaggio sci;

Sensori di parcheggio anteriori;

Impianto di climatizzazione con Air Quality System e bocchette di aerazione posteriori;

Sistema “Smart Multidrive” con illuminazione “ambient” a Led;

Telecamera posteriore “Visiopark” con visuale a 180 gradi;

Infotainment Peugeot i-Toggles, sistema di navigazione connessa 3D Connected Navigation e suite di servizi Peugeot Connect (che comprende i servizi Peugeot Connect SOS & Assistance), due prese Usb posteriori e Speed Cam gratuita per i primi tre anni;

ADAS: sistema di frenata autonoma d’emergenza “Autonomous Braking System 3” e High Beam Assist di regolazione automatica dei fari abbaglianti.

Dotazioni specifiche per le versioni ibride plug-in

Targhetta identificativa “Hybrid” sul portellone;

Selettore delle modalità di guida ECO, Hybrid e Sport;

Sistema di monitoraggio da remoto dello stato di carica della batteria (tramite la App myPeugeot);

Comando di pre-riscaldamento e pre-climatizzazione a distanza (mediante App myPeugeot);

Accessori per la ricarica: caricabatterie OBC-On Board Charger da 3,7 kW monofase, cavo di Tipo 2 per le prese domestiche e cavo di Tipo 2-Mode 3 da 7,4 kW monofase con custodia dedicata.

Allure Pack

Agli equipaggiamenti Allure aggiunge, nell’ordine:

Cerchi in lega “Halong” da 17”;

Cruise Control adattivo ACC30 (per le versioni a cambio manuale);

Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go (per le versioni con cambio EAT8);

Lane Change Assist e monitoraggio angoli ciechi a lunga portata (fino a 75 metri);

Rear Cross Traffic Alert;

Sistema di ingresso a bordo e avviamento senza chiave Keyless Access & Start;

Dispositivo di ricarica senza filo per i device portatili.

GT

Agli accessori Allure Pack aggiunge:

Targhette identificative “Peugeot” (sul passaruota anteriore) e “GT” (sul portellone);

Cerchi in lega “Kamamura” da 18”;

Gruppi ottici anteriori a tecnologia Peugeot Matrix Full Led con sistema di livellamento automatico del fascio luminoso;

Fanaleria posteriore a Led con firma luminosa “ad artiglio” ed accensione sequenziale degli indicatori di direzione;

Paraurti anteriore più largo;

Battitacco anteriori allargati;

Finitura in nero lucido ad effetto cromato per le cornici della finestratura laterale;

Pacchetto Driver Sport Pack;

Clean Cabin;

Rivestimenti interni in TEP e Alcantara con cuciture in tinta Adamite;

Pedaliera sportiva e battitacco in alluminio;

Rivestimento padiglione in Nero Mistral;

Tappetini anteriori e posteriori “GT” dedicati;

Accenti in alluminio per plancia e pannelli porta;

Volante rivestito in pelle Pieno Fiore traforata con cuciture Adamite, badge “GT” e riscaldato;

Infotainment con modulo Peugeot i-Cockpit ed Head-up Digital 3D Display da 10”.

GT Pack

All’equipaggiamento GT aggiunge, nell’ordine: