Pavia: il furgone rubato da minorenni si schianta in tangenziale [Video]

Tre minorenni, forse per una bravata, hanno rubato un furgone. La loro condotta stradale senza regole ha insospettito un poliziotto fuori servizio che, senza pensarci un istante, si è messo in scia al veicolo, comunicando i fatti, al telefono e in tempo reale, ai colleghi della centrale operativa.

I fatti si sono svolti in Lombardia. Un video, ripreso dallo stesso agente, mostra le sbavature di guida dei tre ragazzi fino allo schianto contro un’auto sulla Tangenziale Ovest, nei pressi di Pavia. La donna al volante della BMW colpita dal furgone pare che abbia riportato delle ferite, per fortuna non gravi.

Dopo il crash, i minorenni protagonisti della pericolosa bravata si sono dati alla fuga. Spetterà alle autorità il compito di risalire all’identità dei componenti della baby gang.