Parigi triplica le tariffe dei parcheggi per i SUV

I residenti di Parigi hanno votato per triplicare i costi di parcheggio per i SUV, compresi quelli elettrici e ibridi. Durante il referendum tenutosi domenica scorsa, il 56,6% dei parigini ha espresso il proprio sostegno all’aumento delle tariffe di parcheggio per SUV e berline pesanti di tutte le tipologie.

Un referendum a cui hanno partecipato pochissime persone ha deciso di triplicare le tariffe dei parcheggi per i SUV in Francia

Sebbene le strade strette e congestionate di Parigi sembrino più adatte per le city car, i funzionari della città segnalano un aumento del 60% del numero di SUV in città negli ultimi quattro anni. Attualmente, i SUV rappresentano il 15% dei 1,15 milioni di veicoli privati parcheggiati ogni notte sulle strade parigine.

Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, interpreta la decisione di limitare l’accesso dei SUV e delle altre auto pesanti in città come “una forma di giustizia sociale”, con la sicurezza stradale e la riduzione dell’inquinamento atmosferico come obiettivi principali del voto. Ha chiarito che il voto ha preso di mira un gruppo specifico: i guidatori facoltosi delle auto più pesanti, costose e inquinanti che circolano per le strade, invitandoli ad essere consapevoli di come le loro scelte influenzino il resto della città.

Ha sottolineato che solo i cittadini provenienti dall’area extraurbana saranno colpiti dall’aumento dei prezzi. Tuttavia, le autorità affermano che circa il 10% dei veicoli parcheggiati a Parigi sarà soggetto all’incremento delle tariffe di parcheggio, che potrebbe generare fino a 35 milioni di euro di entrate, secondo quanto riportato da Le Monde.

L’organizzazione ambientalista WWF che ha definito i SUV una “aberrazione”, sottolineando che bruciano il 15% in più di carburante rispetto alle auto d’epoca e costano di più per la produzione e l’acquisto, si è detta favorevole a questa scelta.