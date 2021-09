Parcheggi: in arrivo stalli rosa per le donne incinta e multe ancora più salate

Categorie fragili, come le donne in gravidanza, fino ad oggi potevano contare su parcheggi dedicati frutto esclusivamente di iniziative private, posizionati in determinati luoghi, come ad esempio supermercati e alcuni esercizi commerciali.

Arrivano gli stalli rosa per le donne in gravidanza

Ora però, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con il decreto Infrastrutture introduce questo tipo di parcheggi riservati anche sulle strade pubbliche italiane. Il provvedimento del Mims consente infatti ai Comuni di realizzare i cosiddetti stalli rosa, ovvero posti auto riservati esclusivamente alle donne in gravidanza oppure ai genitori che hanno figli fino a due anni di età. Questi stalli potranno essere permanenti o avere carattere temporaneo, inoltre potranno seguire una fascia oraria concordata, sulla falsa riga dei parcheggi dedicati al carico e scarico delle merci.

Parcheggi riservati e multe più salate

Per combattere il malcostume italiano sull’uso dei parcheggi, che vede ogni giorno tantissimi guidatori incivili posteggiare i propri veicoli su stalli riservati o non consoni, il decreto prevede il raddoppio delle sanzioni per chi parcheggia in un posteggio senza averne diritto. Ovviamente questa nuova regola vale non solo per i nuovi stalli rosa, ma anche per i parcheggi riservati a persone con disabilità, per gli stalli dedicati alle auto elettriche, agli scuolabus e via dicendo.

Enrico Giovannini, ministro del Mims, ha dichiarato: