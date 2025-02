Chi non ha mai sognato di possedere un’auto da 15 milioni di euro? Questo potrebbe essere il prezzo finale della rarissima Pagani Zonda Tricolore, attualmente all’asta da RM Sotheby’s, che si prepara a diventare l’automobile del XXI secolo più costosa mai venduta in un’asta.

Pagani Zonda Tricolore, soltanto 3 esemplari prodotti

Questo gioiello automobilistico, prodotto in soli tre esemplari, rappresenta uno dei capolavori più esclusivi mai usciti dalla factory di San Cesario sul Panaro. L’esemplare in questione, il secondo della serie, ha percorso appena 1.112 chilometri, mantenendo intatto tutto il suo fascino originale.

La supercar esclusiva non è solo un’auto, ma un tributo volante ai 50 anni delle Frecce Tricolori. La sua carrozzeria in fibra di carbonio a vista, impreziosita da una caratteristica verniciatura blu trasparente e dai dettagli tricolore, richiama direttamente i celebri jet Aermacchi MB-339 della pattuglia acrobatica nazionale.

Le peculiarità tecniche rendono questa vettura unica nel suo genere. Derivata dalla Zonda Cinque, si distingue per l’innovativa pinna verticale sul cofano motore, studiata per migliorare l’aerodinamica, e per le caratteristiche luci diurne a LED integrate nei fari anteriori.

Motore AMG

Sotto il cofano, un possente motore V12 Mercedes-AMG da 7,3 litri eroga 670 cavalli di potenza e 780 Nm di coppia. Con un peso piuma di 1.210 kg, questa supercar italiana raggiunge i 100 km/h in soli 3,4 secondi e i 200 km/h in 9,6 secondi.

L’attesa per il risultato dell’asta record è altissima, soprattutto dopo che una Zonda LM Roadster ha recentemente stabilito il record di 11 milioni di dollari. Gli esperti prevedono che la Tricolore supererà agevolmente questa cifra, confermando ancora una volta l’eccellenza del made in Italy nel mondo delle hypercar.