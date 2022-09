Una Pagani Zonda da 15 milioni di dollari si schianta al raduno [Video]

I raduni di auto sportive sono dei momenti di festa, ma non sempre le cose vanno per il verso giusto. Dalla Croazia ne giunge un esempio. Qui il proprietario di una rarissima Pagani Zonda HP Barchetta, costruita in soli 3 esemplari, ha pagato cara una piccola esuberanza di guida, che si è conclusa con un crash.

Rendez-vous di lusso

Il tizio stava partecipando a un raduno del Supercar Owners Circle. Durante una trasferta stradale del lungo serpentone di gioielli a quattro ruote, si trovava dietro un’Apollo Project Evo. All’altezza di una leggera curva a sinistra ha dosato male il gas sul comando dell’acceleratore, perdendo repentinamente il controllo della splendida hypercar di San Cesario sul Panaro, che è finita contro una Ford Fiesta in transito. Gravi i danni subiti dalla creatura da sogno di Horacio Pagani, il cui valore commerciale è di 17 milioni di dollari.

La Pagani Zonda HP Barchetta fra le regine

La vettura emiliana era uno dei mezzi più esotici del raduno, insieme alla Bugatti La Voiture Noire, alle varie Chiron, alla Zenvo TSR-S, all’Apollo IE, alle due Rimac Nevera, alle due Pagani Zonda Cinque e alla già citata Apollo Project Evo. Nel corteo, fra le altre, anche una Ferrari SF90 Stradale, che percorreva l’arteria viaria del crash alle spalle della Zonda HP Barchetta protagonista della sgradevole disavventura. L’incidente è imputabile a un errore di valutazione del suo conducente. Per fortuna nessuno si è fatto male. Diverso il destino della hypercar emiliana, che ha patito importanti danni.

Molte le ferite

Sradicata la ruota posteriore, insieme ai freni e alle sospensioni. Anche la carrozzeria in fibra di carbonio, sul lato sinistro dell’auto, è stata danneggiata, insieme alla ruota anteriore. Come se ciò non bastasse, la maggior parte del fascione posteriore è stato rovinato e lasciato a terra. Anche la Ford Fiesta ha subito ingenti danni. Immagino che il facoltoso proprietario della Pagani Zonda HP Barchetta non avrà problemi a rispedire in fabbrica il suo gioiello, per riportarlo allo splendore iniziale.

