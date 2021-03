Opel Zafira Life Crosscamp Lite 2021: pronta per il camping

La carta di presentazione della Opel Zafira è quella di un veicolo versatile e valido per una moltitudine di casi, che vanno dal campo professionale a quello del tempo libero. Ora il marchio tedesco ha ampliato ulteriormente la sua offerta puntando a chi cerca un camper: in questo caso la Opel Zafira si chiama Life Crosscamp Lite 2021.

Tre lunghezze e libertà di configurazione

La versione Life di Opel Zafira è un furgone passeggeri disponibile in tre lunghezze di carrozzeria. Il suo interno è caratterizzato da una moltitudine di opzioni di configurazione per i sedili e lo spazio, ma anche da una serie di soluzioni intelligenti e diversi gadget di comfort.

Con la Zafira Life Crosscamp gli specialisti tedeschi offrono ora la possibilità di trasformare lo Zafira Lite in un camper con una capacità massima di sette persone. All’interno di quei 4,60 metri di lunghezza si trova un furgone completamente attrezzato, con spazio per tre posti letto e tetto rialzato.

La panca dietro i sedili anteriori può essere trasformata in un letto da 140 × 200 centimetri. A questo vanno aggiunti altri due letti da 120 × 200 cm che possono essere posizionati sotto il letto standard e il soffitto rialzato.

Dotazione per il campeggio

La dotazione comprende anche un piccolo fornello a gas che può essere posizionato nella parte posteriore, uno spazio per riporre una bombola da 1,8 kg, uno spazio per la batteria del furgone e un contenitore di stoccaggio rimovibile situato accanto alla porta scorrevole, che può anche essere fissato sul retro del veicolo. Inoltre, è disponibile un frigorifero da 13 litri, che può essere installato tra i sedili anteriori.

Sicurezza e tecnologia

Per quanto riguarda la sicurezza, la Opel Zafira Life Crosscamp Lite ha un assistente di mantenimento della corsia, l’assistente per la partenza in salita, la frenata di emergenza, l’avviso di collisione frontale, il rilevamento della stanchezza del guidatore, il riconoscimento dei segnali stradali e il Cruise control semi-adattivo. In ambito tecnologico offre un touch screen con sistema di infotainment, climatizzatore bizona e sedili anteriori riscaldabili. Telecamera di retromarcia, Park Pilot, Blind Spot Detector, controllo di trazione IntelliGrip e OpelConnect sono disponibili come otpional.