Opel Corsa iRC by Irmscher: si trasforma in una piccola belva

Se l’aspetto da utilitaria tranquilla e confortevole della Opel Corsa non vi soddisfa e desiderate regalare alla piccola tedesca un look a dir poco vistoso e sportivo, il tuner Irmscher ha realizzato qualcosa che potrebbe accontentare i vostri desideri. In attesa di poter gustare qualche versione di serie più pepata della Corsa, magari declinata negli allestimenti GSi o OPC, Irmscher mette a disposizione la sua ultima creazione denominata Corsa iRC, caratterizzata da un aspetto dal carattere “racing” molto spiccato.

Cattiva e vistosa

Per realizzare la Corsa iRC, il tuner di Remshalden si è ispirato alle vetture impegnate nel mondiale rally WRC. Questa speciale corsa sfoggia infatti un completo kit estetico-aerodinamico, comprensivo passaruota allargati che inglobano prese d’aria laterali, minigonne, splitter anteriore, estrattore posteriore cons carico centrale e di una enorme ala aerodinamica installato sul lunotto. Completano l’effetto scenico un set di cerchi in lega da 18 pollici con design Turbo Star e un assetto ultra-ribassato.

Motori potenziati

Il preparatore tedesco si è concentrato anche sulle prestazioni della Corsa, offrendo alla clientela una speciale centralina in grado di aumentare la potenza dei propulsori di circa 25 CV. Come se non bastasse, il tuner sta mettendo appunto anche un inedito kit meccanico che punta a far raggiungere alla vettura un picco di 200 CV.