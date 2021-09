Opel Combo-e Cargo: al via gli ordini, ecco il prezzo

La Casa del Fulmine ha dato il via agli ordini in Italia del nuovo Opel Combo-e Cargo, veicolo commerciale 100% elettrico proposto a partire da 26.835 euro (IVA esclusa).

Volumi di carico elevati

Il nuovo van a zero emissioni dedicato al trasporto merci si distingue per i suoi volumi di carico e portate particolarmente elevati, che possono raggiungere rispettivamente i 4,4 metri cubi e gli 800 kg. Disponibile in due lunghezze, la variante lunga da 4,40 metri ha un passo di 2.785 millimetri, può trasportare oggetti lunghi fino a 3.090 mm e vanta un volume di carico fino a 3,8 m3.

La versione XL, lunga 4,75 m, ha invece un passo di 2.975 mm e un volume di carico che raggiunge i 4,4 m3, inoltre può trasportare oggetti lunghi fino a 3.440 mm. Nella versione dotata di doppia cabina– basata sulla versione XL – questo van a zero emissioni può ospitare comodamente fino a cinque persone adulte.

275 km di autonomia

Nella versione dotata di doppia cabina, questo van a zero emissioni può ospitare comodamente fino a cinque persone adulte, inoltre grazie alla sua batteria a litio da 50 kWh offre un’autonomia che può raggiungere i 275 km con una sola carica elettrica (ciclo WLTP). Se si utilizzano stazioni di ricarica pubbliche in CC da 100 kW è possibile raggiungere l’80% della carica in soli 30 minuti. Ovviamente, il Combo-e Cargo risulta compatibile con diverse infrastrutture e modalità di ricarica, tra cui la wallbox e il cavo per caricare da una normale presa domestica.

Prestazioni brillanti

Il van elettrico tedesco è spinto da un propulsore a zero emissioni che eroga 100 kW (136 CV) di potenza e una coppia di 260 Nm. Grazie a questi numeri il furgone della Casa del Fulmine sfoggia prestazioni brillanti che si traducono in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi e una velocità autolimitata elettronicamente pari a 135 km/h. Per ottimizzare l’efficienza del veicolo non manca un sofisticato sistema di frenata rigenerativa con due impostazioni selezionabili.