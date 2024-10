Opel Astra: una gamma di motori per tutte le esigenze

L’Opel Astra, bestseller della classe delle compatte, si presenta con una vasta gamma di motorizzazioni per soddisfare le esigenze di ogni automobilista. Dall’elettrico a batteria all’ibrido plug-in, dall’ibrido con tecnologia a 48 volt ai motori a combustione, l’Astra offre un’ampia scelta per una mobilità efficiente e adatta ad ogni stile di vita.

Opel Astra Electric: piacere di guida a zero emissioni

L’Opel Astra Electric, disponibile sia nella versione berlina che station wagon, è una delle poche station wagon completamente elettriche sul mercato. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 9,2 secondi e una velocità massima di 170 km/h, l’Astra Electric offre una guida piacevole e silenziosa. La batteria garantisce un’autonomia fino a 418 km (ciclo WLTP) per la versione berlina e 413 km per la station wagon. La ricarica è rapida e semplice: l’80% della capacità della batteria può essere ricaricata in meno di 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW.

Opel Astra Hybrid: la soluzione ideale per la città

L’Opel Astra Hybrid con tecnologia a 48 volt è la scelta perfetta per chi desidera un’auto elettrificata ed efficiente senza dover cambiare le proprie abitudini di guida. Il sistema ibrido, composto da una batteria agli ioni di litio e un motore a benzina turbo da 136 CV, consente di guidare in modalità completamente elettrica in città per tratti consistenti. L’azionamento elettrico supporta il motore a benzina in fase di accelerazione e partenza da fermo, garantendo una guida dinamica e un risparmio di carburante.

Plug-in Hybrid e GSe: prestazioni ed efficienza

Le varianti ibride plug-in dell’Opel Astra offrono il meglio in termini di prestazioni ed efficienza. La versione da 180 CV garantisce un’esperienza di guida equilibrata grazie all’interazione tra motore a combustione e motore elettrico. Per chi cerca il massimo della sportività, i modelli Opel Astra GSe, disponibili sia in versione berlina che station wagon, sono la scelta ideale. Con una potenza di sistema di 225 CV e una coppia massima di 360 Nm, le Astra GSe offrono prestazioni elevate e un’accelerazione bruciante.

La scelta giusta per ogni esigenza

Con una gamma di motorizzazioni così ampia, l’Opel Astra si conferma la scelta giusta per chi cerca un’auto confortevole, tecnologica e adatta ad ogni stile di vita. La varietà di propulsori, dall’elettrico a batteria ai motori a combustione, passando per le soluzioni ibride plug-in e con tecnologia a 48 volt, permette di trovare la soluzione ideale per le proprie esigenze di mobilità.