Opel Astra Electric: svelata la variante a zero emissioni

Opel ha svelato il suo nuovo capitolo nell’elettrificazione con la presentazione della nuova Opel Astra elettrica, la sua interpretazione del segmento C compatto a zero emissioni. Sarà disponibile sia nella versione berlina a cinque porte che nella variante station wagon Sports Tourer e affiancherà le versioni ibride plug-in e la nuova top di gamma GSe.

Il motore dell’Opel Astra Electric

La nuova Astra Electric è dotata di un motore elettrico che eroga 115 kW/156 CV e una coppia massima di 270 Nm. Mentre molte auto elettriche sono limitate a 150 km/h o 160 km/h, la compatta del marchio del Fulmine ha una velocità massima di 170 km/h. A seconda delle proprie preferenze, i guidatori possono inoltre scegliere tra le tre modalità di guida Eco, Normal e Sport.

Batterie, autonomia e ricarica

L’energia è accumulata in una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, le cui 102 celle sono alloggiate in 17 moduli che assicurano alla nuova Astra Electric fino a 416 chilometri di autonomia con una sola ricarica. Secondo Opel la nuova Astra Electric richiede solo 12,7 kWh di elettricità per 100 chilometri. Può essere ricaricata all’80% della capacità della batteria in soli 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW. A bordo è dotata di un caricabatterie trifase da 11 kW.

Le batterie sono praticamente alloggiate nel sottoscocca, quindi non c’è perdita di spazio per passeggeri o bagagli all’interno. La versione con carrozzeria Sports Tourer offre 516 litri di volume di carico nel bagagliaio; mentre con i sedili ripiegati la capacità sale a 1.553 litri, proprio come la sua alter ego ibrida plug-in.

Segni di riconoscimento

Mentre all’interno è identica alla versione con motore termico, l’esterno della nuova Astra Electric sfoggia l’Opel Vizor, un paraurti anteriore sportivo, cerchi in lega leggera da 18 pollici con taglio a diamante o completamente neri e la designazione E sul portellone.