OnlyOne P8: in vendita la supercar da 2,5 milioni di euro

La E.C. OnlyOne P8 è una supercar realizzata in esemplare unico da Enea Casoni, ex-pilota e fondatore dell’omonima factory, per un facoltoso e misterioso cliente che ha sborsato ben 2,5 milioni di euro per la sua realizzazione.

Nuovamente sul mercato

Basata sulla Ferrari F430, questa esotica one-off dalle forme iconiche e le prestazioni strabilianti, è ritornata di recente sul mercato. La vettura, ispirata ad alcune celebri supercar degli anni ’60, è stata infatti rimessa in vendita dal celebre dealer specializzato nella copravendita di auto da sogno – James Edition – al medesimo prezzo di quando è stata comprata la prima volta.

Meccanica raffinata “Made in Maranello”

Come accennato in precedenza, le forme retrò e iconiche della OnlyOne P8 nascondo una base tecnica e meccanica strettamente imparentata con la F430. Il telaio e la scocca sviluppati con il know how delle competizioni, abbracciano il V8 della supercar di Maranello, opportunamente elaborato per sviluppare 110 Cv in più dell’unità di serie, per un totale di 600 CV.

Settata per la pista

L’elevata cavalleria viene gestita da un cambio manuale a sei rapporti, mentre i freni d’acciaio derivati dalle corse sono abbinati ad ABS e sistema di trazione regolabili tramite comandi indipendenti su ben 12 posizioni ciascuno. In questo modo il pilota-guidatore può settare la configurazione preferita a seconda delle esigenze di guida. Per accedere all’abitacolo austero ed estremamente sportivo troviamo delle suggestive portiere ad ali di gabbiano, inoltre un’altra “chicca” è rappresentata dal sedile del guidatore differente da quello del passeggero. Anche se è omologata per circolare in strada, la OnlyOne P8 è una vera e propria auto da corsa e il suo limite – secondo le parole di Enea Casoni – può essere soltanto il suo pilota.