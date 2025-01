Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via all’attività del nuovo Osservatorio Nazionale sulle sanzioni previste per le violazioni del Codice della Strada. Grazie al decreto firmato dal Ministro Matteo Salvini, sono state delineate le funzioni principali di questa struttura e nominati i tre membri che ne guideranno il lavoro. L’obiettivo principale è quello di migliorare la trasparenza e rafforzare la sicurezza stradale attraverso una gestione più efficiente e responsabile delle sanzioni.

Osservatorio nazionale: un ruolo importante

Il nuovo organismo avrà il compito di redigere una relazione annuale per il Ministro, basandosi sui dati forniti dal Ministero dell’Interno e dall’Istat. L’analisi si concentrerà sull’applicazione degli articoli 142 e 208 del Codice della Strada, con particolare attenzione agli incidenti e alla gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni stradali. Inoltre, sarà monitorato l’uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità, per garantire il rispetto delle normative e la regolarità del loro utilizzo.

Tra le funzioni dell’Osservatorio Nazionale vi è anche l’analisi delle segnalazioni provenienti dalle associazioni dei consumatori, oltre alla possibilità di richiedere ulteriori dati alle amministrazioni competenti. Questo approccio punta a creare un punto di riferimento solido per migliorare l’efficienza e l’equità del sistema sanzionatorio, rispondendo alle crescenti richieste di maggiore trasparenza da parte dei cittadini.

La composizione dell’Osservatorio è stata studiata per garantire una rappresentanza politica trasversale. Il presidente è Simone Baldelli, ex deputato di Forza Italia, mentre i membri sono Fabio Massimo Boniardi, ex deputato della Lega, e Dalila Jolanda Ansalone, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bologna. Gli incarichi avranno una durata quadriennale, assicurando così continuità al lavoro dell’organismo.

Un passo importante per la sicurezza

Il progetto ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte di molte associazioni di settore, che lo considerano un passo importante verso una gestione più trasparente delle risorse derivanti dalle sanzioni stradali. Tuttavia, alcune critiche sono state sollevate da esperti, che temono possibili ritardi nella raccolta e nell’elaborazione dei dati, fondamentali per una relazione tempestiva e completa.

Con l’istituzione di questo organismo, il Ministero intende rafforzare il monitoraggio e la sicurezza stradale, rispondendo alle richieste di giustizia e trasparenza avanzate dai cittadini. L’Osservatorio si configura quindi come un elemento chiave per migliorare il sistema stradale italiano.