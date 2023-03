Nuovo Ford Explorer, 100% elettrico e made in EU

Il nuovo Explorer 100% elettrico fa da apripista ai futuri, nuovi veicoli elettrici di Ford ed è la prima auto a emissioni zero prodotta dal Marchio presso l’Electrification Center di Colonia, in Germania.

Fuori è massiccio

Explorer è stato pensato tenendo bene in mente lo spirito avventuriero di chi vorrà acquistarlo. Progettato per offrire comfort e abitabilità ai cinque passeggeri, ha un bagagliao di 470 litri, che possono diventare 1.400 abbattendo gli schienali dei sedili della seconda fila. Le linee sono pulite e confluiscono in un design futurista, con un frontale largo e piatto che integra i fari a “L” rovesciata e con tante modanature in plastica grigia e nera che gli regalano un identità da “vero duro”. Di profilo si notano i grandi cerchi in lega, mentre il posteriore presenta un piccolo lunotto e la barra luminosa che esalta le dimensioni importanti della vettura. Sono sei le vernici disponibili: Arctic Blue (colore di lancio), Vibrant Blue My Mind, Frozen White, Magnetic Grey, Agate Black e Lucid Red.

In abitacolo

Lo stile moderno e futurista viene ripreso da Ford anche in abitacolo, curato con materiali di qualità e arredato con sedili sportivi sagomati, con tessuto Sensico e funzioni di riscaldamento e regolazioni elettriche. Davanti al guidatore c’è un display da 5″ che figura da quadro strumenti, mentre sulla plancia l’infotainment Ford Sync Move prende “vita” in uno schermo da 15” orientabile fino a 30°, soluzione che distrae il meno possibile il guidatore. Il display è integrato nel vano portaoggetti My Private Locker, con lo schermo che copre il vano e che nasconde gli oggetti per non essere visti da fuori la macchina. Sotto al bracciolo centrale c’è la MegaConsole, uno spazio di 17 litri che può contenere bottiglie da 1,5 litri o un laptop da 15”.

Autonomia, Sicurezza e prezzo

Ford non ha ancora rilasciato le informazioni tecniche che riguardano le capacità delle batterie, le potenze dei motori e quindi l’autonomia dell’Explorer, che però sappiamo in grado di ricaricare dal 10% all’80% la batteria in circa 25 minuti. Sappiamo inoltre che ci saranno versioni a trazione posteriore e integrale e che il crossover è monitorato da 12 sensori a ultrasuoni, cinque telecamere e tre radar e sarà il primo modello del Marchio in Europa ad avere di serie il Lane Centring e l’Assisted Lane Change, che custodiscono la marcia dell’Explorer in carreggiata e gli permettono di cambiare corsia in sicurezza. Gli ADAS offrono anche il cruise control adattativo, il Blind Spot Assist, il Clear Exit Assist, la frenata automatica d’emergenza e l’Active Park Assist 2.0. Disponibile in due versioni, Explorer ed Explorer Premium, può essere ordinato entrando nei siti ufficiali di Ford in tutta Europa, con prezzi previsti a partire da meno di 45.000 euro.