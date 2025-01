La nuova Ford Mustang RTR ha fatto il suo debutto al Salone Detroit, affermandosi come una variante esclusiva della celebre muscle car. Frutto della collaborazione con Ready to Rock (RTR), questa versione punta a entusiasmare gli appassionati di auto sportive grazie a prestazioni elevate e un design unico.

Basata sulla versione Dark Horse, la Mustang RTR monta un motore motore EcoBoost da 2.3 litri, in grado di erogare 319 CV e una coppia massima di 475 Nm. Il sistema di sospensioni attive MagneRide e il differenziale a slittamento limitato Torse completano il pacchetto tecnico, garantendo un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

Dal punto di vista estetico, la RTR si distingue per una livrea ispirata alle navi da guerra del XX secolo, arricchita da dettagli in giallo Hyper Lime, presenti anche sulle pinze dei freni, e loghi Mustang che esaltano il carattere sportivo del modello.

Non meno spettacolare è la Ford Mustang GTD Spirit of America, anch’essa presentata a Detroit. Questa versione celebra le vittorie in pista con una livrea Performance White, completata da strisce verticali in Race Red e Lightning Blue, e dettagli in fibra di carbonio come splitter anteriore e spoiler posteriore. Gli interni offrono sedili in pelle con inserti in Dinamica e finiture nei colori rosso, bianco e blu.

Sotto il cofano, la GTD Spirit of America vanta un motore potenziato a 815 CV e 900 Nm di coppia, che le consente di raggiungere una velocità massima di 325 km/h. Questa versione è equipaggiata di serie con il pacchetto Performance, un concentrato di tecnologia e potenza.

Con queste due nuove versioni, Ford rafforza la sua leadership nel segmento delle auto sportive, combinando innovazione, design e prestazioni per soddisfare le aspettative degli appassionati.