Al World Young Scientists Summit, CATL ha svelato la sua seconda generazione di batterie al sodio, pronta al lancio nel 2025 e alla produzione di massa nel 2027. Questa nuova tecnologia promette di ridefinire il mercato grazie a prestazioni superiori, sicurezza avanzata e resistenza estrema alle basse temperature.

Le batterie al sodio di CATL sono progettate per mantenere un funzionamento stabile anche a temperature fino a -40°C, rappresentando una soluzione ideale per applicazioni in ambienti polari o industriali particolarmente difficili. Con una densità energetica mirata a superare i 200 Wh/kg, queste batterie si avvicinano al livello delle attuali tecnologie al litio, ma con significativi vantaggi in termini di sicurezza e stabilità termica.

A differenza delle tradizionali batterie al litio, le soluzioni al sodio offrono una chimica più stabile, riducendo il rischio di surriscaldamento o incendi. Questa caratteristica rende il prodotto particolarmente interessante per le automobili utilizzate in regioni con climi rigidi e per scooter elettrici destinati a tratte brevi. Nonostante una densità energetica inferiore rispetto alle batterie al litio, CATL punta a colmare il divario tecnologico, proponendo una soluzione competitiva per applicazioni specifiche.

Inoltre, le batterie al sodio promettono un’alternativa economicamente più accessibile e sostenibile, considerando l’abbondanza del sodio rispetto al litio. Questo le rende ideali per un’adozione più ampia nel settore dei veicoli elettrici compatti e in ambiti industriali, dove costi ridotti e maggiore sicurezza sono fattori determinanti.

CATL prevede che le batterie al sodio possano sostituire tra il 20% e il 30% delle attuali batterie al litio ferro-fosfato, aprendo nuove opportunità di mercato. Il futuro prossimo potrebbe vedere una transizione significativa verso questa tecnologia, specialmente per veicoli elettrici destinati a tratte brevi o per impieghi in condizioni ambientali estreme.