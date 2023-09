Nuova Volkswagen Golf: sarà solo elettrica e arriverà nel 2028

Nuova Volkswagen Golf sarà la nona generazione del celebre modello della casa automobilistica di Wolfsburg. Questa vettura è stata confermata per una nuova generazione che sarà la sua nona. Il numero uno del produttore tedesco, Thomas Schäfer, nelle scorse ore ha confermato che questa auto arriverà nel 2028 e sarà solo elettrica. La vettura dunque in un sol colpo prenderà il posto nella gamma del marchio dell’attuale Golf e si collocherà nell agamma di Volkswagen tra ID.2 e ID.3.

Il 2028 sarà l’anno del debutto della nuova Volkswagen Golf giunta alla sua nona generazione

Quando arriverà, la nuova Volkswagen Golf sarà dunque una delle berline più tecnologiche avanzate in circolazione. Questo in quanto utilizzerà la nuova piattaforma SSP, che promette un cambio di passo in termini di prestazioni ed efficienza rispetto all’attuale architettura MEB. Una delle principali novità che porterà la nuova piattaforma sarà quella di poter utilizzare l’architettura elettrica da 800 V, che promette di poter ricaricare la vettura molto più velocemente ricaricandola dal 10 per cento all’80 per cento nel giro di circa 12 minuti. Si tratta di tempi assai migliori rispetto agli attuali 35 minuti delle auto con piattaforma MEB.

La nuova Volkswagen Golf supporterà inoltre la guida autonoma di livello 4 e sarà dotata di numerose funzionalità di sicurezza e di assistenza alla guida. Andreas Mindt, capo del design Volkswagen recentemente nominato, ha dichiarato che realizzare questa auto sarà una delle principali priorità della sua azienda nei prossimi anni. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo atteso modello nel corso dei prossimi mesi.