Nuova Skoda Superb: sarà più grande e avrà fino a 260 CV

Nuova Skoda Superb sarà la prossima grande novità ad essere lanciata sul mercato da Skoda. La casa automobilistica ceca nelle scorse ore, prima del suo debutto ufficiale ha rilasciato nuove informazioni sulla futura generazione del celebre modello. Con uno stile che potremmo definire evolutivo, invece di adottare il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid di Skoda, la nuova Superb misurerà 4.912 mm per il modello standard e 4.902 mm per la Combi.

Emergono ulteriori dettagli su motori e dimensioni della nuova Skoda Superb

Dunque la nuova Skoda Superb sarà ancora più spaziosa, con più tecnologie, 10 airbag in totale e 28 dotazioni Simply Clever che sottolineano ulteriormente la praticità del modello. In termini di dimensioni, la nuova Skoda Superb supererà i 4,9 m di lunghezza in entrambe le carrozzerie, mentre il comune denominatore è l’ampio passo di 2.841 mm. E il vano bagagli, aumentato rispetto al passato di 20 e 30 litri, sale ora a 645 e 690 litri con i sedili posteriori in posizione normale.

Tutte le versioni della nuova Skoda Superb saranno dotate di cambio automatico a doppia frizione (DSG), con il relativo selettore ora ‘montato’ sul piantone dello sterzo. Oltre a tre motori a benzina e due diesel, sono ora disponibili un nuovissimo ibrido leggero e un nuovo sistema di trasmissione ibrido plug-in con una maggiore autonomia elettrica. Quest’ultimo è riservato alla versione station wagon, con un motore 1.500 TSI da 150 CV (110 kW) che ora integra il motore elettrico. La potenza massima del sistema di 204 CV (150 kW) viene inviata alle ruote anteriori tramite un cambio DSG a 6 marce.

Il motore di base della nuova Skoda Superb è un 1.5 TSI con tecnologia mild hybrid e una potenza di 150 CV (110 kW). Entrambi i motori ibridi derivano dalla nuova generazione di motori EA 211 evo2, funzionano con il ciclo Miller e sono dotati di un turbocompressore con turbina a geometria variabile. Il 1.5 TSI con tecnologia mild hybrid è abbinato anche alla tecnologia dei cilindri attivi di ultima generazione (ACT+) . Ci sono anche due versioni 2.0 TSI da 204 CV (150 kW) e 265 CV (195 kW). Il motore a benzina di punta è abbinato esclusivamente alla trazione integrale, così come il diesel più potente, un 2.0 TDI da 193 CV (142 kW). Anche il diesel di base è un 2 litri, con 150 CV (110 kW). Tutti i motori a benzina e diesel sono abbinati a un cambio DSG a 7 marce.

La produzione della Superb si sposterà da Kvasiny (Repubblica Ceca) a Bratislava (Slovacchia), dove condividerà una catena di montaggio con la Volkswagen Passat del 2024.