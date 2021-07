Nuova Skoda Kodiaq: al debutto gli allestimenti RS e Laurin&Klement

La gamma italiana della nuova Skoda Kodiaq restyling è stata ampliata alla versione sportiva RS, nonché all’allestimento Laurin&Klement. Sono già disponibili in prevendita, ma la commercializzazione vera e propria partirà nel corso del mese di ottobre. Per entrambe le nuove configurazioni non mancherà la declinazione a sette posti, con il sovrapprezzo di 1.200 euro.

Massima sportività nella configurazione RS

La nuova Skoda Kodiaq RS in vendita a 47.600 euro, è equipaggiata con il motore a benzina 2.0 TSI da 245 CV di potenza e 370 Nm di coppia massima che consente di raggiungere la velocità massima di 234 km/h e accelerare da 0 a 100 in 6,5 secondi. Inoltre, sono previsti anche la trazione integrale 4×4 e il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti.

La dotazione di serie, invece, comprende gli elementi della carrozzeria di colore nero lucido, i cerchi in lega Sagitarius da 20 pollici di diametro, i sedili sportivi con i poggiatesta integrati, gli interni in pelle e tecnofibra Artvelours con le cuciture a contrasto di colore rosso, i fari Full Led con il sistema Crystal Lighting e la funzione Matrix, la strumentazione digitale Virtual Cockpit da 10 pollici e il display touchscreen da 8,0 pollici con il navigatore satellitare Amundsen integrato.

L&K come sinonimo di lussuosità

La nuova Skoda Kodiaq Laurin&Klement, invece, è proposta al prezzo base di 41.050 euro, con i propulsori a benzina 1.5 TSI da 150 CV e 2.0 TSI da 190 CV, affiancati dall’unità diesel 2.0 TDI nelle versioni da 150 CV e 200 CV di potenza.

Tra le specifiche caratteristiche figurano la calandra cromata e i cerchi in lega Sirius da 19 pollici di diametro, mentre la dotazione di serie è completa di sedili riscaldabili e ventilati, interni in pelle Nappa traforata di colore nero o beige, volante in pelle a due razze, inserti della plancia di colore Piano Black lucido, pedaliera in alluminio, impianto audio Sound System Canton da 625W con 12 altoparlanti, Area View da 360°, strumentazione digitale Virtual Cockpit da 10 pollici, navigatore satellitare Amundsen da 8,0 pollici, Travel Assistant, Side Assistant, Rear Traffic Alert, fari Full Led Crystal Lighting Matrix, sterzo progressivo, sedili elettrici anteriori e portellone automatico.