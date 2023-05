Nuova Range Rover Velar: tanti cambiamenti con la futura generazione nel 2025 [RENDER]

Range Rover Velar è uno dei SUV più eleganti e raffinati del mercato, con il suo design minimalista e le sue dotazioni tecnologiche. Ma la casa britannica ha in mente di trasformare la sua creatura in un’auto a zero emissioni entro il 2025. Secondo quanto riportato dal sito Autocar, la nuova Range Rover Velar sarà infatti completamente elettrica, basandosi sulla nuova piattaforma modulare MLA (Modular Longitudinal Architecture) che sarà condivisa con altri modelli del gruppo Jaguar Land Rover. Il sito inglese ha pure pubblicato un render che ipotizza il suo design.

Ecco come cambierà la nuova Range Rover Velar

La nuova Range Rover Velar EV dovrebbe avere una potenza di circa 600 CV e un’autonomia di oltre 500 km, grazie a una batteria di grande capacità. Il design dovrebbe mantenere le linee pulite e armoniose della versione attuale, ma con alcuni dettagli distintivi come la calandra chiusa e i fari a LED. La vettura della casa inglese sarà una delle tante novità elettriche che il gruppo Jaguar Land Rover ha in programma per i prossimi anni, seguendo la strategia Reimagine che prevede di rendere tutti i suoi marchi carbon neutral entro il 2039.

La nuova Range Rover Velar EV si proporrà come un’alternativa di lusso e prestazioni alle altre SUV elettriche del mercato, come la Tesla Model X, la Audi e-tron, la Mercedes EQC e la futura BMW iX. Che ne pensate di questa novità? Vi piacerebbe guidare una versione completamente elettrica di questo famoso modello inglese? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.