Opel ha lanciato la seconda generazione del suo SUV, la Grandland, introducendo significative novità che segnano un importante passo avanti per il marchio tedesco. Questo modello è il primo a montare la piattaforma Stla Medium di Stellantis, progettata per migliorare le prestazioni e l’efficienza dei veicoli elettrici e ibridi.

Aumentano le dimensioni

Con un incremento di dimensioni quasi di 20 centimetri, la nuova Opel Grandland misura ora 4650 mm in lunghezza, 1905 mm in larghezza, 1660 mm in altezza e un passo di 2784 mm. Questo aumento di dimensioni non solo offre più spazio interno ma anche una capacità di carico migliorata, variabile da 550 a 1641 litri grazie ai sedili posteriori abbattibili.

A livello estetico, la Opel Grandland mostra un design ispirato dalla concept car Opel Experimental, con un frontale dominato dal “Vizor 3D” e un logo Opel Blitz illuminato, grazie alla tecnologia Edge Light. I fari sono stati completamente rinnovati con la tecnologia Intelli-Lux Pixel Matrix HD, che comprende oltre 50.000 elementi illuminanti.

Opel Grandland, elettrica e ibrida plug-in

Sotto il cofano, la Grandland è disponibile con diverse motorizzazioni: una completamente elettrica con un’autonomia di circa 700 chilometri, grazie a un pacco batterie da 98 kWh, e versioni ibride a 48 volt e plug-in hybrid che offrono fino a 85 chilometri di autonomia elettrica.

Per quanto riguarda la tecnologia interna, Opel non si è risparmiata. Il veicolo è dotato di un grande monitor da 16 pollici per il sistema d’infotainment e un display più piccolo per il guidatore, completati da un head-up display avanzato. Tra le novità, c’è anche l’integrazione di ChatGPT con l’assistente vocale e la Pixel Box per la ricarica e visualizzazione dello smartphone.

La Grandland presenta inoltre sedili ergonomici con regolazione elettrica e una funzione brevettata che riduce la pressione sul coccige, migliorando il comfort durante la guida. La tecnologia di ammortizzazione è avanzata, con un sistema che adatta la forza di smorzamento in base alla frequenza delle asperità della strada.

Il pacchetto Adas è completo, includendo il controllo automatico della crociera con funzione Stop & Go, riconoscimento esteso dei segnali stradali, adattamento intelligente della velocità e il sistema In Crash Braking per prevenire collisioni secondarie. Optional è il sistema Intelli-Drive 2.0 che offre assistenza semiautomatica al cambio di corsia e adattamento della velocità consigliata, oltre a una serie di sensori e una telecamera a 360 gradi.

La nuova Opel Grandland dovrebbe arrivare nelle concessionarie verso la fine del 2024, con prezzi a partire da circa 40.000 euro.