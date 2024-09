Nissan amplia la gamma del suo X-Trail MY24 con nuove motorizzazioni e un’offerta ancora più accessibile. Da oggi, il crossover giapponese, amato per il suo design e la versatilità, è disponibile con due opzioni di motore: l’innovativo e-POWER e il nuovo Mild Hybrid benzina da 1.5 litri, 163 CV e 300 Nm di coppia. Questa nuova variante Mild Hybrid si inserisce perfettamente nel mercato dei C-SUV, un segmento che rappresenta quasi un quarto del mercato auto italiano, e rende il veicolo ancora più competitivo grazie a un prezzo di partenza di 38.300 euro, ben 2.800 euro in meno rispetto alle versioni e-POWER.

Il nuovo X-Trail MY24 è disponibile in diverse configurazioni, sia a 5 che a 7 posti, e offre trazione 2WD o l’avanzata e-4ORCE 4WD. La gamma Mild Hybrid include tre allestimenti: ACENTA, N-CONNECTA e TEKNA, mentre le versioni con motore e-POWER propongono anche l’allestimento esclusivo N-Trek, pensato per chi cerca uno stile ancora più avventuroso.

Le novità su Nissan X-Trail MY24

Tra le principali novità del modello MY24 troviamo un quadro strumenti FULL TFT da 12.3” e tecnologie avanzate come il sistema Easy Access, che permette l’apertura automatica della vettura, e il caricatore wireless per smartphone. Anche il design interno è stato rinnovato, con finiture in nero che rendono l’abitacolo più elegante e armonioso.

La versione N-CONNECTA arricchisce l’esperienza di guida con il sistema ProPILOT con Navi-Link, ora di serie, e l’apertura elettronica del bagagliaio con kick sensor. Inoltre, per la prima volta, il sistema Apple Car Play e Android Auto sono disponibili in modalità wireless, migliorando ulteriormente la connettività a bordo.

L’allestimento top di gamma N-TREK si distingue per un look audace, con finiture scure sulla griglia V-Motion e dettagli specifici che esaltano l’aspetto robusto del veicolo. È disponibile esclusivamente con il motore e-POWER a partire da 47.800 euro. Per chi cerca ancora più sicurezza, il TEKNA introduce l’Intelligent Rear View Mirror, che trasforma lo specchietto retrovisore in un display digitale per una visibilità ottimale.

Sul fronte della sicurezza, Nissan X-Trail MY24 aggiorna molte delle sue tecnologie, includendo la frenata automatica d’emergenza con rilevamento più rapido e l’avviso di superamento della velocità massima. Il sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore e l’avviso di cambio corsia non voluto si riattivano automaticamente a ogni accensione del veicolo, garantendo maggiore protezione.

L’innovativo sistema e-POWER combina un motore elettrico, che muove le ruote, con un motore termico efficiente che produce energia elettrica, offrendo un’esperienza di guida simile a quella di un veicolo elettrico ma senza necessità di ricarica. La trazione integrale e-4ORCE, esclusiva di Nissan, sfrutta due motori elettrici per assicurare prestazioni brillanti e massima sicurezza in ogni condizione.