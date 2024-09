Nuova Nissan Qashqai in anteprima nazionale al Salone dell’Auto di Torino

Il Salone dell’Auto di Torino è ormai dietro l’angolo. La kermesse motoristica piemontese andrà in scena dal 13 al 15 settembre. Tra i suoi stand si potrà ammirare, in anteprima nazionale, la nuova versione della Nissan Qashqai, storica leader del mercato C-SUV.

In questo restyling della terza serie, i progettisti non hanno messo mano soltanto al design, ma sono intervenuti anche sulle tecnologie e sugli accessori, migliorando il pacchetto, senza produrre rialzi nei prezzi, che restano quelli delle versioni precedenti: da 31.570 euro per le Mild Hybrid e da 37.320 euro per le e-POWER. Cresce così la convenienza dell’acquisto, perché a parità di spesa i contenuti sono più alti e moderni.

Sul fronte stilistico spicca il frontale completamente rivisto, nel segno di un maggiore dinamismo. La versione aggiornata della Nissan Qashqai offre pure un abitacolo di diversa foggia, con materiali di qualità superiore e finiture di pregio. Migliorati, come dicevamo, i sistemi tecnologici della vettura. I dispositivi di assistenza alla guida sono ora più reattivi e garantiscono un superiore controllo in ogni situazione, per una maggiore sicurezza attiva.

Progressi si segnalano anche sul fronte dell‘infotainment. I nuovi sistemi di connettività, con suite Google integrata, risultano più pratici e funzionali. L’anteprima italiana della versione restyling della Nissan Qashqai prenderà forma al Salone dell’Auto di Torino 2024. Il primo incontro col pubblico di casa nostra sarà anticipato dalla conferenza stampa del 13 settembre, in programma a Palazzo Madama per le ore 15 di quella data.

Oltre che in esposizione statica, alcune auto della specie saranno disponibili per dei test drive lungo le strade del capoluogo piemontese, con partenze da Piazza Castello e da Piazza Carlo Felice. Ricordiamo che Nissan Qashqai è stato un veicolo pioneristico nell’ambito dei crossover. Dal 2007, anno del suo lancio, sono stati piazzati oltre 4 milioni di esemplari della specie, 416 mila dei quali in Italia: circa 1 su 10. Nel Belpaese il modello è stato accolto con entusiasmo dalla clientela, elevandolo al rango di crossover più venduto di sempre.