Nuova Mazda2 2023: restyling, motori e prezzi della citycar nipponica

La Mazda2, citycar di segmento B della Casa di Hiroshima, si aggiorna con un model year 2023 che rinfresca il design e i contenuti della vettura, a cui si aggiungono due nuove tinte per la carrozzeria, nuovi allestimenti e due edizioni speciali.

Mazda2 2023: design

La rinnovata Mazda2 sfoggia un’evoluzione del design Kodo che porta in dote all’anteriore una fascia frontale in tinta con il corpo vettura (disponibile anche in nero), a cui si aggiunge un nuovo disegno del paraurti da design più sportivo. La differente finitura della calandra distingue i vari allestimenti: si parte dall’entry-level Centre Line e si arriva al top di gamma Exclusive Line.

Mazda2 2023: alelstimenti e dotazione

La Mazda2 guadagna una ricca dotazione che comprende tra le altre cose sistema infotainment abbinato ad un display da 8 pollici che permette di gestire la connettività per smartphone Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano il volante rivestito in pelle e i fari a LED con lavafari. L’allestimento Centre Line sfoggia dettagli in tinta con la carrozzeria dedicati alla griglia anteriore, ai cerchi e alle finiture della plancia. A richiesta troviamo il Convenience Pack che include sensori di parcheggio, monitoraggio degli angoli ciechi e il Sistema intelligente di frenata in città (SCBS) . Completano la dotazione di accessori i sedili riscaldabili, i sensori luce/pioggia e il climatizzatore automatico.

La Exclusive Line aggiunge al precedente elenco di accessori i cristalli oscurati, i cerchi in lega da 16 pollici, la smart key, il volante riscaldabile e la videocamera posteriore. Chi desidera più sicurezza può scegliere il Drive Assistance Pack comprensivo di Cruise Control Adattivo e fari a matrice di LED. Tra le novità segnaliamo l’introduzione delle nuove tinte Aero Grey e Air Stream Blue.

Due nuove versioni speciali

L’offerta della Mazda2 viene ampliata con due nuove versioni speciali denominate Homura e Homura AKA che accentuano la sportività della vettura. Entrambe le varianti vantano una griglia a nido d’ape nera con inserti rossi, l’antenna a pinna di squalo, i passaruota, il tetto esterno di colore nero e speciali cerchi in lega da 16 pollici.

Motori

La gamma motorizzazioni vede come protagonista il motore quattro cilindri a benzina Skyactiv G da 1,5 litri declinato in due varianti di potenza. La prima versione eroga 75 CV ed è adatta anche a neopatentati, mentre la seconda variante sviluppa 90 CV e può contare sul sistema di elettrificazione Mild Hybrid. Entrambi i motori sono molto efficienti e parchi nei consumi: il 75 CV dichiara un consumo medio pari a 4,8 l/100 Km ed emissioni nocive di CO2 pari a 109 g/km. La variante da 90 CV fa anche meglio: 4,7 l/100 Km e 107 g/km di CO2

Prezzo

I primi esemplari della nuova Mazda2 2023 saranno consegnati a partire dal prossimo maggio, mentre il prezzo di listino parte da 19.000 Euro per la 75 CV Centre Line e raggiunge i 23.450 Euro della top di gamma Homura Aka con motore da 90 CV.