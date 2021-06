Nuova Infiniti QX60: le immagini ufficiali

La nuova Infiniti QX60 2022 è stata presentata negli Stati Uniti, anche se non possiamo dire che il suo arrivo sia una sorpresa, perché oltre ai numerosi teaser rilasciati dall’azienda nei mesi scorsi, abbiamo avuto anche l’opportunità di vedere una grande anteprima del modello con l’introduzione della versione concept. Un prototipo che è stato in gran parte equipaggiato con la configurazione di produzione del modello e che ha debuttato alla fine dello scorso anno.

La versione di produzione finale del SUV Premium giapponese è molto simile al prototipo e a livello di design non troviamo grandi novità, anche se cambiano le finiture e la tecnologia di bordo. Nonostante ciò la nuova QX60 2022 è una notevole evoluzione rispetto alla versione che la precede.

Design

A livello esterno troviamo semplicemente un’evoluzione del concetto Infiniti QX60 Monograph, da cui eredita praticamente tutto. La parte anteriore rimane fedele ai modelli del marchio giapponese e nella parte posteriore troviamo nuove ottiche con forme orizzontali. Questo primo esemplare protagonista delle immagini ufficiali sfoggia montanti e tetto neri.

L’interno è completamente rivestito in pelle, comprese le superfici come la plancia o i rivestimenti delle portiere e in alcune zone troviamo cuciture a rombi colorate a contrasto. Quindi l’aspetto dell’abitacolo, almeno in questa prima versione presentata, è marcatamente lussuoso.

Tecnologia

Al posto di guida troviamo un cruscotto digitale da 12,3 pollici dietro il quale si trova un sistema head-up display da 10,8 pollici. Il touch screen centrale è da 12,3 pollici e il sistema di climatizzazione a tripla zona ha comandi con tecnologia touch. Inoltre sulla nuova Infiniti QX60 2022 debutta l’ultima evoluzione del sistema di assistenza alla guida ProPilot di Nissan con Navi Link, che include tutte le funzioni di assistenza alla guida disponibili nell’arsenale tecnologico dell’azienda giapponese.

È interessante notare che, nonostante la grande evoluzione estetica e tecnologica, la nuova infiniti QX60 2022 utilizza lo stesso V6 da 3,5 litri della vecchia versione. Un’unità alimentata a benzina che eroga 299 CV (295 CV) ed è abbinata a una trasmissione automatica, il nuovo cambio a 9 rapporti ZF.

Visto l’abbandono di Infiniti del continente europeo, non dovremmo aspettarci che questo crossover con 3 file di sedili e fino a 7 posti sarà disponibile sul nostro mercato. Sarà quindi un prodotto esclusivo per i clienti nordamericani, dove competerà con modelli come Lincoln Aviator e Cadillac XT6.