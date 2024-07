Nuova Ford Mustang: torna la leggendaria livrea Mystichrome

Nel 2004 Ford aveva offerto una variante della muscle car Mustang con una livrea chiamata Mystichrome. Proposta solo per quell’anno, la versione Mystichrome è ora tornata come optional sulla nuova Ford Mustang. Questo grazie all’azienda aftermarket “Ford-friendly” RTR, che ha riproposto una nuova edizione della Mustang disponibile con la leggendaria livrea multicolore Mystichrome. Questa vernice prismatica cangiante, che ha fatto il suo debutto 20 anni fa sulla Cobra del 2004, era stata introdotta per la prima volta in assoluto sulla Mustang Cobra del 1996 con il nome “Mystic“.

Una livrea prismatica

La verniciatura Mystichrome è famosa per la sua capacità di cambiare colore a seconda dell’angolazione da cui viene osservata. Le tonalità dinamiche comprendono blu, verde, oro e viola, offrendo uno spettacolo visivo unico. La produzione limitata a circa 1.000 veicoli ha reso questa livrea estremamente ricercata e costosa. Tuttavia, dal 29 luglio, è tornata disponibile per la nuova Ford Mustang.

Nuova Ford Mustang, i prezzi con Mystichrome

RTR offre diverse opzioni di colorazione per la Mustang. La versione standard della livrea Mystichrome ha un costo di 8.995 dollari (circa 8.300 euro). Per chi desidera una finitura ancora più esclusiva, c’è la versione premium al prezzo di 14.995 dollari (circa 13.860 euro). Inoltre, sono disponibili verniciature personalizzate che richiedono un costo aggiuntivo di 5.000 dollari.

Scegliere la vernice Mystichrome significa optare per un’esperienza cromatica unica che supera anche l’opzione premium. La vernice, con le sue sfumature cangianti, trasforma la nuova Ford Mustang in un capolavoro su quattro ruote, destinato a catturare l’attenzione ovunque vada. La combinazione di un design iconico con una livrea così distintiva non solo rende la vettura un oggetto del desiderio per gli appassionati di muscle car, ma celebra anche una parte importante della storia della Mustang.