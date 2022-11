Nuova Caterham Seven 340: prestazioni, caratteristiche e prezzo

Valutando le caratteristiche della nuova Caterham Seven 340 si capisce subito che questa sportiva track day promette un ottimo equilibrio, non a caso il modello si inserisce nel bel mezzo della gamma del Costruttore britannico, proprio tra la versione entry-level e lato di gamma.

Caterham Seven 340: motore e meccanica

Di conseguenza, la Seven 340 non è né la variante più potente e né la più leggera, ma proprio per questo promette il giusto mix tra guidabilità e prestazioni. Al posto del 1.6 Ford Sigma da 136 CV che equipaggiava la precedente Seven 275 – ormai fuori produzione – la 340 impiega sfrutta un propulsore 2.0 litri 4 cilindri Ford Duratec ad alimentazione atmosferica, gestito da un cambio manuale a 5 marce. Il due litri eroga una potenza superiore del 25%, ovvero 170 CV. Il Costruttore non ha dichiarato le prestazioni ufficiali, ma ovviamente ci si aspetta un tempo inferiore dei 6,1 secondi che impiegava la 275 per raggiungere i 100 km/h da fermo. Neanche il peso non è stato specificato, ma è probabile che si aggiri sui 540 kg della 275.

Caterham Seven 340: due versioni

La gamma della Caterham 340 conta su due diversi allestimenti: si parte dalla versione ”S”, studiata per un uso a tutto tondo e la variante ”R”, più estrema e sviluppata appositamente per i track day. La “S” offre cerchi in lega da 14 pollici, sospensioni stradali, parabrezza completo, specchi retrovisori laterali e sedili rivestiti in pelle nera. La variante “R” aggiunge differenziale a slittamento limitato, le sospensioni sportive, i cerchi in lega Orcus da 15 pollici, cinture da corsa a quattro punti, plancia rifinita in fibra di carbonio ed aeroscreen in materiale composito.

Prezzi

Al contrario delle altre Caterham, consegnate ai clienti in un kit da montare in autonomia, la 340 sarà assemblata nella fabbrica della Casa britannica che si trova a Dardford, nei pressi di Londra. Il listino della 340S paritrà da 45.700 euro, mentre 340R da 47.200 euro in su. I modelli Caterham vengono importati in Italia dal noto preparatore di Opera, Romeo Ferraris.