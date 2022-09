Caterham Super Seven, due nuove versioni per i track day

La Caterham Super Seven, evoluzione dell’iconica Lotus Seven, si arricchisce con le due nuove versioni 600 e 2000, sviluppate per accontentare i gusti degli amanti dei track day. Al momento la prima variante sarà disponibile esclusivamente per la clientela britannica, mentre la seconda versione potrà essere acquistata anche negli altri mercati.

Caterham Super Seven: versioni 600 e 2000

Il nome delle due vetture suggerisce la loro cilindrata: la Super Seven 600 è infatti equipaggiata con un motore 0,6 litri turbo di origine Suzuki da 84 CV, ovvero il medesimo della 170. La potenza limitata non deve ingannare, infatti grazie ad un peso di appena 440 kg, la vettura brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi. La versione 2000 è spinta invece dal motore 2.0 Duratec di origine Ford che eroga 182 CV. In questo caso l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene coperta in soli 4,8 secondi. Come opzione a richiesta risultano disponibili le sospensioni sportive e i sedili ventilati.

Caterham Super Seven: look retrò e interni lussuosi

Il look spartano e minimale delle nuove Super Seven richiama quello delle mitiche Caterham degli anni ’70. Tra i dettagli estetici spiccano i passaruota e i cerchi in lega di inedita concezione, mentre la calandra richiama i modelli del passato. Non manca un tocco moderno donato dagli pneumatici Avon ZT7, a cui si aggiungono i terminali di scarico lucidi e luci LED posteriori. Gli interni sono molto lussuosi e curati, sia per quanto riguarda il design che per la scelta dei materiali. La plancia può sfoggiare inserti in radica e la pelle riveste sedili, pomello del cambio, leva del freno a mano e tunnel centrale.

Prezzi

Le due Caterham disponibili in formato kit sono proposte ad un prezzo di 29.990 sterline (circa 34.200 euro al cambio attuale) per la 600 e di 39.990 sterline per la 2000 (circa 45.700 euro). Al momento non è stata confermata la disponibilità sul mercato Italia dove attualmente risultano ordinabili le versioni Seven 170, Seven 485 e 485 CSR, con queste ultime due in arrivo nel corso del 2023.