Al Salone dell’Auto di Torino 2024, la nuova BYD Tang si svela in anteprima, puntando a conquistare il mercato italiano con un restyling che porta il SUV elettrico a 7 posti al livello dei principali concorrenti. Con il suo design moderno, le tecnologie avanzate e le prestazioni elevate, BYD Tang mira a sfidare modelli come Kia EV9, Mercedes EQB e Volvo EX90.

Prestazioni e autonomia di nuova BYD Tang

Il cuore del nuovo BYD Tang è una batteria BYD Blade da 108,8 kWh, che offre un’autonomia fino a 530 km secondo il ciclo WLTP, rendendolo ideale per lunghi viaggi in famiglia o per l’uso quotidiano in città. La trazione integrale AWD e la ricarica rapida DC fino a 170 kW garantiscono prestazioni elevate e tempi di ricarica contenuti, ideali per chi è sempre in movimento. Il motore, con una potenza combinata di 517 CV, consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi, offrendo un’esperienza di guida sportiva e dinamica.

La sicurezza è uno degli elementi distintivi della nuova BYD Tang, che ha ottenuto 5 stelle nei test EuroNCAP. Il SUV è equipaggiato con una serie di avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui cruise control adattivo, assistenza al parcheggio e frenata automatica di emergenza. Queste tecnologie proteggono il conducente e i passeggeri, garantendo un livello di sicurezza elevato in ogni situazione di guida.

Il design

Esteticamente, la BYD Tang 2024 si distingue per il suo design basato sul linguaggio stilistico Dragon Face, caratteristico della serie Dynasty. Le linee scolpite, i fari full-LED e un aspetto complessivo che unisce eleganza e aggressività, conferiscono al SUV un look moderno e accattivante.

L’abitacolo è stato progettato per offrire massimo comfort e spazio, con tre file di sedili che possono ospitare fino a sette passeggeri. Il bagagliaio flessibile, con una capacità che varia da 235 a 1.655 litri, assicura ampio spazio per ogni tipo di esigenza, dai viaggi lunghi ai carichi quotidiani.

Gli interni della nuova BYD Tang combinano lusso e funzionalità. I materiali di alta qualità, come la pelle Nappa, e l’attenzione al dettaglio creano un ambiente raffinato e accogliente. I sedili anteriori, dotati di funzioni di massaggio, riscaldamento e ventilazione, elevano l’esperienza di comfort a un nuovo livello, mentre il tetto panoramico e il sistema di illuminazione ambientale arricchiscono l’atmosfera dell’abitacolo.

Dal punto di vista tecnologico, BYD Tang non delude: un cockpit digitale con display da 12,3 pollici per la strumentazione e un touchscreen centrale da 15,6 pollici, rotabile da verticale a orizzontale, offrono un’esperienza di infotainment personalizzabile. Il sistema supporta Apple CarPlay, Android Auto e il controllo remoto tramite App, integrandosi perfettamente nell’ecosistema digitale di chi guida.