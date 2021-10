Nuova BMW Serie 2 Active Tourer 2022: ecco la seconda generazione

Ecco la nuova BMW Serie 2 Active Tourer, ovvero la seconda generazione della monovolume compatta del costruttore bavarese. Infatti, misura 439 cm in lunghezza, 182 cm in larghezza, 158 cm in altezza e 267 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio varia dai 406 litri di capacità minima ai 1.455 litri di capienza massima.

Mild Hybrid tra le novità

Attesa sul mercato europeo nel mese di febbraio dell’anno prossimo, la nuova generazione della BMW Serie 2 Active Tourer sarà proposta nelle versioni 218i con il motore a benzina 1.5i TwinPower Turbo a tre cilindri da 136 CV e 218d con il propulsore diesel 2.0d TwinPower Turbo a quattro cilindri da 150 CV di potenza. La tecnologia Mild Hybrid da 48V, invece, sarà disponibile con le declinazioni a benzina 220i da 170 CV e 223i da 218 CV di potenza complessiva.

Tutte le motorizzazioni saranno abbinate al cambio automatico Steptronic a sette rapporti, dotato del dispositivo DCT a doppia frizione. Inoltre, tra le novità figurerà il nuovo sistema multimediale iDrive con la plancia digitale Curved Display che prevede il doppio display da 10,25 pollici per il lato guida e 10,7 pollici centrale touchscreen.

Anche Plug-In Hybrid in estate

Nel corso dell’estate del 2022, invece, la gamma della nuova BMW Serie 2 Active Tourer sarà ampliata alla configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, nelle declinazioni 225e da 245 CV e 230e da 326 CV di potenza complessiva. Entrambe saranno dotate della trazione integrale xDrive, nonché del pacco delle batterie da 16,3 kWh che garantirà fino a 80 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica.