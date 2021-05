Nuova BMW M4 Coupé by AC Schnitzer

Di recente arrivata sui mercati, la nuova BMW M4 Coupé, la sportiva a due porte di Monaco ha già il pacchetto speciale sviluppato da AC Schnitzer. Per ora si tratta solo di modifiche esterne, dove c’è sempre un margine per dare al set una maggiore aggressività.

La nuova generazione della coupé sportiva si trasformata adottando il nuovo design nella parte anteriore, con una griglia del radiatore ampia, più stretta e disposta verticalmente, ormai caratteristica dei nuovi modelli della Serie 4. Inoltre la nuova BMW M4 Coupé è più grande ed eredita il design laterale della BMW Serie 8. Una combinazione già esplosiva e che lo diventa ancor di più con il pacchetto speciale sviluppato da AC Schnitzer. .

Nuovo pacchetto AC Schnitzer per la BMW M4 Coupé

Il preparatore specializzato propone componenti che si adattano al paraurti anteriore, come ad esempio lo splitter posto sul bordo inferiore, il nuovo spoiler sul tetto che prolunga il pannello e una nuova appendice anche per il bordo del cofano del bagagliaio, che sostituisce quello standard. Come al solito, AC Schnitzer lascia il segno anche sui lati, grazie ai vinili decorativi sui passaruota.

Nella dotazione estetica del preparatore non mancano speciali cerchi in lega da 20 pollici, verniciati in grigio antracite e argento o in altri colori come il nero lucido e un design a cinque doppie razze. Inoltre, offre anche una serie di nuove molle che abbassano l’altezza del corpo da terra tra 20 e 25 millimetri davanti e tra 15 e 20 dietro.

In arrivo un nuovo kit e un nuovo sistema di scarico

AC Schnitzer offre anche un pacchetto di componenti per gli interni della nuova BMW M4, dalle pedane e i pedali in alluminio. Il preparatore ha anche confermato di essere al lavoro su un nuovo pacchetto molto più completo, con elementi esterni in fibra di carbonio e uno stile più da competizione, compreso un impianto di scarico sportivo in acciaio e un corrispondente aumento di potenza che supererà i 510 CV della M4 Competition.