Nuova Alfa Romeo Giulietta: potrebbe arrivare nel 2028 [RENDER]

Da tempo si discute della possibilità di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Prima della fine della generazione precedente nel dicembre del 2020, si erano già diffuse voci su una potenziale versione futura della famosa berlina compatta, che ha goduto di grande successo in Europa per oltre un decennio.

Il 2028 potrebbe vedere il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma del Biscione

Recentemente, il CEO di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, ha dichiarato che nel futuro, se tutto andrà come sperato, ci sarà ancora spazio per una nuova Giulietta o almeno per il suo successore, probabilmente a partire dal 2028. La nuova Alfa Romeo Giulietta non è stata inclusa tra i progetti già annunciati da Alfa Romeo, i quali al momento si concentrano sul debutto del SUV Milano e sulle nuove versioni di Stelvio e Giulia.

Tuttavia, si tratta solo di una questione temporale, poiché questi progetti sono previsti dopo il 2027 e Stellantis ha già pianificato tutti gli investimenti necessari. Si attende quindi di vedere quali sviluppi geopolitici si verificheranno nel frattempo. Sembra che la nuova Alfa Romeo Giulietta avrà molte somiglianze con la futura Lancia Delta.

Entrambe saranno costruite sulla piattaforma STLA Medium, offrendo un’autonomia di 700 km. È probabile che entrambi i modelli vengano prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Vedremo dunque se davvero ci sarà questo clamoroso ritorno nella gamma del Biscione nei prossimi anni. Eccovi alcuni rendering che immaginano la nuova generazione di Giulietta.