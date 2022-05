Audi ha annunciato novità per alcuni dei modelli della famiglia dei Quattro Anelli, dalla piccola della gamma passando per la berlina media, fino alle sue due sport utility più grandi. Le novità della gamma Audi A1 e A4 sono le principali, con ritocchi ai listini anche per le Audi Q7 e Q8.

Le novità della gamma Audi A1 e A4

Audi A1. novità della gamma Audi A1 e partiamo dalla piccola utilitaria Premium che, prima di tutto e unicamente, con il Model Year 2023 viene ribattezzata, ma solo la versione crossover che diventa Allstreet (prima Citycarver). Per il resto riguarda all’Audi A1 2023 non ci sono altre novità, compresa la gamma motori – solo a benzina – che continua a spaziare tra la versione entry level da 95 CV alla top di gamma da 150 CV. Per quanto riguarda le A4 partiamo dalla piccola utilitaria Premium che, prima di tutto e unicamente, con il Model Year 2023 viene ribattezzata, ma solo la versione crossover che diventa(prima Citycarver). Per il resto riguarda all’Audi A1 2023 non ci sono altre novità, compresa la gamma motori – solo a benzina – che continua a spaziare tra la versione entry level da 95 CV alla top di gamma da 150 CV.

Audi A4. Per quanto riguarda la berlina “media” familiare, la versione a ruote alte allora si arricchisce con il nuovo pack Total Black dal look più sportivo e con finiture tutte nere. I dettagli black si espandono alla cornice del parabrezza, alle barre del tetto, alle calotte dei retrovisori e ai terminali di scarico. Stesso trattamento scuro anche per la griglia single frame, gli inserti delle prese d’aria anteriori, il listello tra i gruppi ottici posteriori e il badge con la scritta A4 allroad. Con il nuovo listino si aggiungono anche nuove tinte per i dettagli del paraurti.

Altre novità anche per Q7 e Q8

Da menzionare anche piccole novità per i modelli big del marchio: la Q7 e la Q8. Entrambe sostituiscono alcune tinte carrozzeria alla paletta di colori: entrano a listino Argento Satellite, Blu Waitomo e Marrone Tamarindo, mentre scompaiono Argento Floret, Blu Galassia e Marrone Barrique. Nuove scelte per i rivestimenti in pelle o microfilma si inseriscono infine tra le proposte per gli interni.