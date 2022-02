Non bastano i soldi per avere una Ferrari: il difficile percorso di un collezionista

David Lee, ricco proprietario di un negozio specializzato nella vendita di orologi di lusso e magnate immobiliare, aveva il sogno di mettere nel proprio garage la preziosa e rara hypercar Ferrari LaFerrari Aperta. Non sarebbe stata la prima vettura del Cavallino Rampante a finire sotto le sue mani, anzi, ce ne sono state già una dozzina, ma questo è stato amore a prima vista. Solo che, nonostante la disponibilità economica, non è stato affatto facile portarsi a casa LaFerrari Aperta.

L’esclusività

La LaFerrari Aperta è stata presentata al Salone di Parigi nel 2016 e Ferrari annunciò che ne sarebbero state prodotte soltanto 200 esemplari. I clienti più fedeli hanno un canale preferenziale per poter acquistare modelli così particolari prima degli altri e così tutte e 200 le unità previste già state prenotate. David Lee aveva la disponibilità economica per acquistarla, un passato ricco di Ferrari in garage, ma questo non è bastato. La Ferrari gli ha sbarrato le porte in faccia e per questo motivo ha raccontato la sua esperienza sulle pagine del Los Angeles Times, suscitando le ire di Maranello.

La pietra della discordia

Il Los Angeles Times, aveva titolato in questo modo la vicenda: “Possiede una dozzina di Ferrari e un sacco di soldi: perché non può permettersi una LaFerrari Aperta da 2,2 milioni di dollari?”. Questa sensazionalità non piacque alla Casa italiana, che pensava che l’uso della stampa fosse un modo per spronargli a vendere l’auto a David Lee.

La vicenda si è risolta più tardi, quando a un successivo incontro a Pebble Beach con i dirigenti della Ferrari, Lee ebbe modo di mettere le cose in chiaro e oggi festeggia con i fan l’arrivo dell’oggetto del suo desiderio. Non sempre le fortune economiche aprono le porte per oggi di un’esclusività assoluta, anche una buona diplomazia è necessaria per arrivare all’obiettivo finale.