Noleggia una Lamborghini e si schianta contro la concessionaria

In una straordinaria dimostrazione di scarse capacità di guida, un uomo australiano alla guida di una Lamborghini Huracan a noleggio si è schiantato contro un concessionario di auto usate a Sydney. Il drammatico incidente, immortalato dalle riprese della telecamera di sicurezza, mostra il veicolo di lusso che sfreccia su una strada tre corsie prima di finire dentro ad un parcheggio. L’incidente è avvenuto quando la Lamborghini si è scontrata con un marciapiede rialzato e si è schiantata contro una Ford Falcon parcheggiata, facendola ribaltare su un fianco. La forza dell’impatto ha danneggiato anche due auto parcheggiate vicine, lasciando dietro di sé una scia di distruzione.

Schianto nella notte in Australia di una Lamborghini presa a noleggio, il guidatore fugge

I testimoni hanno raccontato che il guidatore di questa Lamborghini è uscito frettolosamente dalla sua auto presa a noleggio, adducendo come scusa il colpo di frusta e allontanandosi dal luogo dell’incidente. L’uomo ha insistito per evitare il coinvolgimento della polizia e ha assicurato ai testimoni che avrebbe risolto la situazione con la società di noleggio. Cogliendo l’occasione, è fuggito rapidamente dalla scena in un altro veicolo prima che arrivassero le forze dell’ordine, secondo quanto riferito da 9 News Australia.

Per fortuna, l’ incidente è avvenuto in tarda serata, cosa che ha evitato potenziali feriti poiché la concessionaria RV Motors non era aperta in quel momento. Il proprietario della concessionaria ha evidenziato i grossi danni subiti con due delle tre auto colpite che non potranno essere recuperate e andranno rottamate mentre la terza dovrà subire pesanti riparazioni.