Nokian: i nuovi pneumatici invernali Hakkapeliitta R5

Sicurezza, comfort, ecosostenibilità. Sono le tre “voci” di rilievo definite da Nokian per lo sviluppo della nuova gamma di pneumatici invernali Hakkapeliitta R5, progettati specificamente per l’impiego da parte di autovetture, SUV e auto elettriche. Nokian Hakkapeliitta R5, atteso sul mercato dopo l’estate 2022 (principali aree di riferimento saranno i Paesi scandinavi, Russia e nord America), viene proposto in oltre 160 prodotti, con misure comprese fra 14” e 22”, capacità di carico “XL” per la maggior parte dei riferimenti, ed in tre codici di velocità:

Q (160 km/h);

(160 km/h); R (170 km/h);

(170 km/h); T (190 km/h).

Cosa c’è “sotto”

La nuova gamma di pneumatici invernali Nokian destinati alle condizioni climatiche più severe presentano la tecnologia Aramid Strong Sidewalls, esclusiva del “brand” nordico, realizzata con l’impiego di una resistente fibra sintetica aramidica nella mescola per rinforzare i fianchi e garantire maggiore resistenza agli urti ed ai tagli. Di seguito il dettaglio delle innovazioni più significative.

Double Block Grip , nuova struttura a doppi blocchi studiata per assicurare la massima aderenza sulle superfici invernali scivolose;

, nuova struttura a doppi blocchi studiata per assicurare la massima aderenza sulle superfici invernali scivolose; Arctic Grip Crystals ;

; Lamelle 3D Lock , sistema 3D autobloccante che unisce i tasselli del battistrada nel contatto con la superficie stradale, in modo da migliorare la maneggevolezza in curva;

, sistema 3D autobloccante che unisce i tasselli del battistrada nel contatto con la superficie stradale, in modo da migliorare la maneggevolezza in curva; Mescola Green Trace, per una guida più sicura ed eco friendly: una più elevata quantità di gomma naturale si incarica di mantenere la mescola dello pneumatico più flessibile in qualsiasi condizione di guida. All’atto pratico, significa un’aderenza invernale ed in tutte le temperature ulteriormente migliorata, elevato chilometraggio e bassa resistenza al rotolamento. Inoltre, osservano i tecnici Nokian, più di un terzo dei materiali è riciclato e rinnovabile.

Grip e tenuta

Nokian Hakkapeliitta R5, chiamato a sostituire il precedente R3, possiede il 40% in più di tasselli del battistrada sulla spalla e nell’area intermedia: significa che, spiegano i tecnici dell’azienda finlandese, l’area di contatto possiede il 4% in più di gomma sulla superficie, a tutto vantaggio della “presa” sui fondi stradali più scivolosi. A garantire elevate performance nelle condizioni di guida sul ghiaccio ci pensano gli esclusivi Arctic Grip Crystals, cristalli di dimensioni microscopiche amalgamati nella mescola del battistrada e che funzionano come dei chiodi integrati. Via via che lo pneumatico si consuma, i cristalli emergono ed attivano un’ulteriore riserva di aderenza.

Comfort di marcia

Il nuovo Hakkapeliitta R5, con disegno Silent Touch del battistrada (blocchi e scanalature più piccoli) offre livelli di rumore più bassi, per rendere ogni viaggio ancora più confortevole per conducenti e passeggeri. La tecnologia SilentDrive, inoltre, assorbe – per mezzo di una schiuma acustica – la risonanza all’interno della cavità, con conseguente riduzione dei rumori percepiti all’interno del veicolo: ne viene equipaggiata la gamma Hakkapeliitta R5 EV destinata ai veicoli elettrici (ne parliamo più diffusamente qui sotto).

Sostenibilità

Una più bassa resistenza al rotolamento si traduce in risparmio di carburante e di energia: ne consegue più autonomia. Grazie alla nuova mescola Green Trace, Hakkapeliitta R5 dichiara il 4,4% in meno di resistenza al rotolamento rispetto al predecessore R3, e “Fino al 15,5% in meno rispetto alla media dei principali competitor di fascia premium”. Dal punto di vista della percorrenza dei veicoli elettrici (ricordiamo che Nokian Hakkapeliitta R5 viene proposto anche in una configurazione dedicata alle vetture “zero emission”), la maggiore autonomia si traduce in un 4% in più.

Una gamma specifica per ogni esigenza

In relazione al segmento delle auto elettriche, che possiedono caratteristiche differenti dai veicoli ad alimentazione “convenzionale” (maggiore peso dovuto alle batterie, coppia motrice istantanea e costante), è da segnalare la tecnologia alla base della nuova lineup di prodotti dedicati: Hakkapeliitta R5 EV viene provvisto di una spalla ancora più rinforzata (per offrire un controllo in curva più elevato) ed uno strato interno di gomma fonica (tecnologia SilentDrive), adottato con l’obiettivo di attutire il rumore nell’abitacolo.

Ti dice quanto battistrada rimane

Fra le caratteristiche adottate sul nuovo Hakkapeliitta R5, c’è il WSI-Winter Safety Indicator: un sistema brevettato che, posizionato all’interno del battistrada, ne evidenzia in millimetri lo spessore residuo. Anche questo va a tutto vantaggio della sicurezza.