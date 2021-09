Nobe 500: il pick-up retro con motore elettrico

Nobe, la startup estone che aveva presentato il tre ruote Nobe 100GT nel 2018, è tornata con un altro modello in stile retro. Il Nobe 500 è un minuscolo pick-up con un telaio in fibra di carbonio e un propulsore completamente elettrico che dovrebbe debuttare nell’estate del 2022.

Ispirato al classico Ford serie F

Le prime immagini del Nobe 500 erano apparse sulla pagina Facebook ufficiale dell’azienda all’inizio del 2021, ma recentemente sono emerse ulteriori informazioni sul modello in arrivo e dalle immagini è chiaro che il design è stato ispirato dalla classica Ford serie F.

Il cofano curvo, gli elementi cromati, i pneumatici a fascia bianca e i parafanghi anteriori e posteriori dal design accattivante fanno sembrare il pickup di Nobe un adorabile pick-up in miniatura degli anni ’50. Viene fornito anche con le estensioni in legno per il vano posteriore.

Al omento non sono state rilasciate immagini degli interni, ma molto probabilmente condividerà il design dell’abitacolo con il Noble 100GT, con strumenti analogici e un grande volante.

Powertrain elettrico

In termini di propulsore, il pickup condividerà molto probabilmente il motore elettrico da 98 CV del veicolo a tre ruote che accelera da 0-60 mph (0-98 km/h) in meno di 6 secondi. Potrebbe anche ereditare la stessa batteria da 25 kWh della 100GT, con un’autonomia di circa 160 miglia (257 km) e montare una sospensione pneumatica regolabile.

In commercio negli USA

Come riportato da Jalopnik, la società con sede a Tallinn (in Estonia) ha l’obiettivo di portare negli Stati Uniti sia il tre ruote Nobe 100 che il pickup Nobe 500. Un incendio nel 2019 aveva distrutto le officine dell’azienda dell’Est Europa, insieme a un paio di prototipi, ma oggi sono tornati su strada, pronti a passare in produzione con l’aiuto di Far, con sede nel Regno Unito, sviluppando anche una variante cabriolet.

Secondo il sito web ufficiale del Nobe, la Nobe 100GT avrà un prezzo di 25.000 dollari negli Stati Uniti, mentre il pickup Nobe 500 dovrebbe essere più costoso dato che, a differenza della 100GT a tre ruote, sarà classificato come un’auto da strada .