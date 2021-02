Nissan Qashqai Première Edition 2021: versioni e prezzi

Dopo averla svelata in anteprima mondiale, Nissan è ormai pronta al lancio commerciale della terza generazione della Qashqai che viene inaugurato dalla versione lancio Nissan Qashqai Première Edition, già ordinabile in Italia ad un prezzo di listino che parte da 33.870 euro. I clienti interessati potranno acquistare la Premiere Edition presso la rete italiana di concessionarie della Casa giapponese o in alternativa sul sito web di Nissan, con le prime consegne che partiranno nel mese di giugno.

Look specifico

La Nissan Qashqai Première Edition può essere personalizzata con le livree esterne Metallic Black e Dark Metal Grey (abbinate al tetto nero in contrasto), vanta proiettori Full-LED con funzione anti-abbagliante, cristalli oscurati e barre sul tetto di serie. Completano l’effetto scenico gli esclusivi cerchi in lega da 18 pollici con finitura diamantata, avvolti da pneumatici che misurano 235/55 R 18.

Ricca dotazione di serie

Particolarmente ricca e curata la dotazione di accessori e dispositivi tecnologici offerti di serie sulla Qashqai Première Edition. Tra questi spicca il tetto panoramico in cristallo in grado di regalare una grande luminosità agli interni. Tra i gadget tecnologici segnaliamo invece la presenza dello schermo da 12,3 pollici dedicato alla strumentazione digitale, a cui si aggiunge l‘head-up display (con diagonale di 10,8 pollici) e il touch screen da 9 pollici dedicato al sistema di infotainment.

Quest’ultimo, posizionato all’estremità superiore della console, permette di controllare numerose funzioni, compreso l’impianto audio con radio DAB e sei altoparlanti, la suite di servizi multimediali NissanConnect Services e quelle dedicate alla connettività per smartphone, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano infine la ricarica wireless per device portatili e il sistema di apertura senza chiave keyless.

Sistemi di sicurezza e ADAS

Come da tradizione per i modelli Nissan, anche la Qashqai Première Edition spicca per il nutrito gruppo di dispositivi di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida (ADAS), alcuni dei quali compresi nel Sistema ProPilot con Navi-Link. Tra questi segnaliamo:

Around View Monitor con rilevamento di oggetti in movimento;

Intelligent Emergency Braking con Junction Assist e riconoscimento pedoni e ciclisti;

Intelligent Speed Assist;

Lane Departure Prevention;

Lane Departure Warning;

Blind-spot Warning;

Traffic sign Recognition;

Intelligent Forward Collision Warning;

Intelligent Cruise Control;

Driver Alertness Alert di riconoscimento stanchezza conducente;

Rear Cross Traffic Alert di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento;

Adaptive High beam Assist (fari abbaglianti adattivi);

Sistema Emergency E-Call;

Gamma motorizzazioni

L’edizione di lancio del nuovo crossover nipponico sarà disponibili con due differenti motorizzazioni mild hybrid: parliamo del 1.3 litri turbo a benzina con sistema mild hybrid a 12V e recupero di energia in frenata e decelerazione, declinato nelle potenze da 140 e 158 CV, e abbinato esclusivamente alla trazione anteriore. Le trasmissioni disponibili sono manuale a sei rapporti (versione 140 CV), oppure il nuovo cambio automatico Xtronic con comandi al volante (158 CV).

Prezzi e versioni

Di seguito i prezzi di listino della due versioni della Nissan Qashqai Premiere Edition: