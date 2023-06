Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario: il SUV diventa più esclusivo [FOTO]

Oggi, Nissan ha svelato una nuova edizione speciale di uno dei suoi modelli più apprezzati: il Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario. Si tratta di una versione esclusiva e in edizione limitata del suo popolare SUV Qashqai, pronta a catturare i cuori degli appassionati italiani con solo 900 esemplari disponibili.

Il veicolo, basato sull’allestimento N-Connecta, si distingue per un design premium accentuato da dettagli neri. È dotato di soglie sottoporta illuminate con la scritta Qashqai, un tetto panoramico con barre longitudinali e dei cerchi neri da 18” a cinque razze. È un modello che unisce l’eleganza al dinamismo, evocando una presenza forte e distintiva.

È disponibile anche un pacchetto opzionale

Il Qashqai e-POWER 90° Anniversario non è solo un’opera d’arte in termini di design, ma offre anche un livello superiore di comfort e tecnologia. Grazie ad un pacchetto opzionale, potrete beneficiare di un display head-up da 10.8 pollici, del sistema ProPILOT Assist con Navi-link e di un caricatore wireless per smartphone.

La nuova edizione speciale è disponibile in tre audaci abbinamenti di colore: Pearl White con tetto nero, Ceramic Grey con tetto nero e Black Metallic con tetto grigio. Tali combinazioni danno un ulteriore tocco di stile al SUV, rendendolo un prodotto sicuramente interessante.

Promette oltre 1000 km di autonomia grazie al sistema e-POWER

Collaborando con il centro design europeo, Nissan ha equipaggiato il nuovo Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario con il sistema e-POWER, che prevede un motore elettrico da 190 CV che aziona le ruote e un propulsore a benzina dedicato alla produzione di energia. Questo sistema non richiede la ricarica alla spina, offrendo oltre 1000 km di autonomia con un semplice pieno di benzina.

La versione 90° Anniversario adotta un powertrain a benzina da 1.5 litri che eroga 158 CV e che dispone della tecnologia brevettata da Nissan per il rapporto di compressione variabile. Questa regola autonomamente il rapporto di compressione per garantire le massime prestazioni o efficienza, in base alle condizioni di guida.

Presto vedremo il Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario in azione poiché le prime unità arriveranno nelle concessionarie italiane a partire da settembre. Non è ancora stato comunicato il prezzo di listino, ma è evidente che questo modello porterà l’esperienza di guida a un nuovo livello di eleganza e potenza.