Nissan Qashqai 2021: via alle ordinazioni, ecco i prezzi

A due mesi esatti dal “vernissage” e dopo l’”antipasto” costituito dalla serie speciale-lancio Première Edition, Nissan Qashqai 2021 debutta ufficialmente sul mercato. La nuova generazione del popolarissimo C-SUV di Nissan – che debuttò nel 2007 ed ha totalizzato circa 3 milioni di esemplari in Europa dall’esordio della prima serie – entra in listino. Le prime consegne sono fissate per giugno 2021. Numerosi gli aggiornamenti, che riassumiamo in breve.

All-new Nissan Qashqai All-new Nissan Qashqai All-new Nissan Qashqai Nuova Nissan Qashqai 2021: le immagini ufficiali Guarda le altre 67 fotografie →

Le novità di modello

Nuovo linguaggio stilistico , che si deve, come avvenuto nelle due precedenti generazioni, alle “matite” del Nissan European Design Studio di Londra, ed un leggero “ritocco” nelle dimensioni esterne (4,43 m di lunghezza, 1,84 m di larghezza esclusi gli specchi retrovisori, 1,63 m di altezza e 2.666 mm di passo);

, che si deve, come avvenuto nelle due precedenti generazioni, alle “matite” del Nissan European Design Studio di Londra, ed un leggero “ritocco” nelle dimensioni esterne (4,43 m di lunghezza, 1,84 m di larghezza esclusi gli specchi retrovisori, 1,63 m di altezza e 2.666 mm di passo); Piattaforma modulare Cmf-C : componente che ha permesso ai tecnici Nissan di potere riformulare gli spazi interni (tanto in larghezza quanto in senso longitudinale), e di ottenere una migliore distribuzione dei pesi nonché lo studio di nuove geometrie delle sospensioni per una precisione nella risposta dinamica del veicolo ancora più precisa);

: componente che ha permesso ai tecnici Nissan di potere riformulare gli spazi interni (tanto in larghezza quanto in senso longitudinale), e di ottenere una migliore distribuzione dei pesi nonché lo studio di nuove geometrie delle sospensioni per una precisione nella risposta dinamica del veicolo ancora più precisa); Materiali compositi (per il portellone) e alluminio (porte anteriori e posteriori, parafanghi anteriori, cofano motore) per una riduzione di 60 kg a livello scocca ed una più elevata rigidità torsionale;

(per il portellone) e (porte anteriori e posteriori, parafanghi anteriori, cofano motore) per una riduzione di 60 kg a livello scocca ed una più elevata rigidità torsionale; Sistemi di digitalizzazione e connettività “new gen” : nuova strumentazione digitale con display Full TFT da 12.3” HD, configurabile dal conducente attraverso i pulsanti collocati sul volante multifunzione; modulo multimediale interamente connesso con display HD da 9” e compatibile con Apple CarPlay anche in modalità wireless, Android Auto, provvisto di memorizzazione di profili utente multipli e funzioni Home-to-Car con interfaccia ai dispositivi Google Assistant e Amazon Alexa ; funzioni avanzate della App NissanConnect Services;

: nuova con display Full TFT da 12.3” HD, configurabile dal conducente attraverso i pulsanti collocati sul volante multifunzione; modulo multimediale interamente connesso con display HD da 9” e compatibile con Apple CarPlay anche in modalità wireless, Android Auto, provvisto di memorizzazione di profili utente multipli e funzioni Home-to-Car con interfaccia ai dispositivi ; funzioni avanzate della App NissanConnect Services; Upgrade ai sistemi di ausilio alla guida : nuovo ProPilot con Navi-Link, sistema Moving Object Detection perfezionato con l’adozione di un controllo autonomo sui freni se rileva un ostacolo in movimento nelle vicinanze, e nuovo sistema di frenata autonoma d’emergenza con funzione predittiva;

: nuovo ProPilot con Navi-Link, sistema Moving Object Detection perfezionato con l’adozione di un controllo autonomo sui freni se rileva un ostacolo in movimento nelle vicinanze, e nuovo sistema di frenata autonoma d’emergenza con funzione predittiva; Sotto al cofano, unità motrici benzina mild-hybrid con sistema a 12V (viene dunque abbandonata qualsiasi versione turbodiesel).

Ecco quanto costa e le dotazioni

La gamma di Nissan Qashqai 3 si articola su sei allestimenti:

Visia ;

; Acenta ;

; Business ;

; N-Connecta ;

; Tekna ;

; Tekna+.

La motorizzazione fa affidamento al 1.3 benzina mild-hybrid declinato in due livelli di potenza (140 Cv e 158 CV) e due tipologie di trasmissione (2WD e 4WD, cambio manuale e Xtronic).

Qashqai 1.3 benzina mild-hybrid 140 CV 2WD cambio manuale (per Visia, Acenta, Business, N-Connecta, Tekna):

Qashqai 1.3 benzina mild-hybrid 158 CV 2WD cambio manuale (per Tekna+);

Qashqai 1.3 benzina mild-hybrid 158 CV 2WD cambio Xtronic (per Acenta, Business, N-Connecta, Tekna, Tekna+);

Qashqai 1.3 benzina mild-hybrid 158 CV 4WD cambio Xtronic (per N-Connecta, Tekna, Tekna+)

Di seguito il dettaglio dei prezzi di vendita in funzione dell’allestimento.

Nissan Qashqai 1.3 140 CV 2WD : Visia, 25.500 euro; Acenta, 28.940 euro; Business, 30.370 euro; N-Connecta, 31.500 euro; Tekna, 33.800 euro;

: Visia, 25.500 euro; Acenta, 28.940 euro; Business, 30.370 euro; N-Connecta, 31.500 euro; Tekna, 33.800 euro; Nissan Qashqai 1.3 158 CV 2WD : Tekna+, 38.500 euro;

: Tekna+, 38.500 euro; Nissan Qashqai 1.3 158 CV Xtronic : Acenta, 32.140 euro; Business, 33.570 euro; N-Connecta, 34.700 euro; Tekna, 37.390 euro; Tekna+, 40.690 euro;

: Acenta, 32.140 euro; Business, 33.570 euro; N-Connecta, 34.700 euro; Tekna, 37.390 euro; Tekna+, 40.690 euro; Nissan Qashqai 1.3 158 CV 4WD Xtronic: N-Connecta, 36.700 euro; Tekna, 39.390 euro; Tekna+, 42.690 euro.

I principali equipaggiamenti

Visia

Gruppi ottici a Led;

Specchi retrovisori esterni riscaldabili;

Piantone dello sterzo regolabile in altezza ed in profondità;

Sensori di parcheggio posteriori;

Hill-start Assist con funzione Auto Hold;

Intelligent Cruise Control;

Frenata d’emergenza automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti;

Sistema di avviso di rischio collisione frontale;

Dispositivo di avviso e prevenzione di abbandono involontario di corsia;

Sistema di controllo e prevenzione del cambio di corsia se nella zona di angolo cieco è presente un altro veicolo;

Sistema di monitoraggio attenzione del conducente e relativo avviso;

Sistema di riconoscimento dei segnali stradali;

Rilevamento di oggetti ed ostacoli nella zona posteriore del veicolo, con frenata automatica durante le fasi di retromarcia;

Airbag: due anteriori frontali, due laterali, due a tendina e uno fra i sedili anteriori.

Acenta

Alla dotazione standard (Visia) aggiunge, fra l’altro:

Cerchi in lega da 17”;

Specchi retrovisori esterni ripiegabili automaticamente;

Apertura porte con pulsante;

Climatizzatore automatico bi-zona;

Rivestimento in pelle soft-touch per volante e pomello della leva del cambio;

Supporto lombare al sedile di guida;

Bracciolo posteriore con vano portabicchieri;

Tergicristalli automatici con sensore pioggia;

Leve del cambio al volante per le versioni con trasmissione Xtronic;

Infotainment con display audio da 8”, integrazione smartphone e compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto;

Telecamera posteriore.

Business

Questa configurazione aggiunge:

Fendinebbia a Led;

Caricabatterie wireless per smartphone;

Ruotino di scorta;

Modulo infotainment NissanConnect con schermo da 9”, telecamera Around View Monitor (con visuale panoramica a 360 gradi intorno al veicolo) e riconoscimento oggetti in movimento.

N-Connecta

L’equipaggiamento porta in dote, in più:

Cerchi in lega da 19”;

Sistema “hands-free” di apertura portellone;

Gruppi ottici a Led con tecnologia Adaptive Drive Beam Assist e fari abbaglianti adattativi;

Indicatori di direzione anteriori e posteriori a Led;

Supporto lombare regolabile ai sedili anteriori;

Head-up Display da 10.8”;

Sistema ProPilot con Navi-Link (per i modelli a trasmissione Xtronic) o Drive Assist (per le versioni con cambio manuale).

Tekna

Fra gli accessori in aggiunta, si segnalano:

Cerchi in lega da 19”;

Apertura “hands-free” per il portellone;

Fanaleria a Led con sistema Adaptive Drive Beam Assist e fari abbaglianti adattativi;

Indicatori di direzione anteriori e posteriori a Led;

Head-up display da 10,8”;

Regolazione elettronica per il sedile conducente;

Supporto lombare regolabile per i sedili anteriori;

Pro-Pilot con Navi-Link (per le versioni Xtronic) o Drive Assist (per i modelli con cambio manuale).

Tekna+

L’assortimento di accessori di serie offre, in aggiunta: