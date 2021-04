Nissan Patrol Nismo 2021: solo per il Medio Oriente

Nato nel 1951 come veicolo militare destinato alle forze armate giapponesi, il Nissan Patrol è stato uno dei fuoristrada “duri e puri” più apprezzati sul mercato italiano, almeno fino a quando la distribuzione nel nostro paese è stata terminata più di 20 anni fa. Anche se il rapporto tra il Patrol e l’Italia risulta finita da tempo, l’iconico fuoristrada giapponese ha continuato a scrivere la propria storia in altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, dove risulta conosciuto con il nome di Armada e in alcuni paesi del Medio Oriente, dove viene chiamato con la sua denominazione originale.

Amante delle dune

Proprio da Dubai, simbolo del lusso e dell’eccesso medio orientale, arriva la notizia del debutto di una rinnovata versione ad altissime prestazioni del 4×4 nipponico, sviluppato dal reparto sportivo NISMO (Nissan Motorsport). L’inedito Nissan Patrol Nismo 2021 si presenta quindi come il restyling del fuoristrada giapponese dal carattere “racing”, pronto a conquistare i cuori di chi ama solcare le dune a velocità a dir poco sostenute.

Look “racing”

Il nuovo Patrol Nismo si riconosce immediatamente per il suo aspetto a dir poco aggressivo ispirato al mondo del motorsport. L’off-road giapponese sfoggia un completo kit estetico-aerodinamico che include tra le altre cose un diffusore posteriore abbinato a due scarichi sportivi, una griglia anteriore a nido d’ape con logo Nismo, uno splitter pronunciato e fari fendinebbia a LED ispirati alla Formula 1. Completano l’effetto scenico il set di cerchi in lega da 22 pollici. All’interno dell’abitacolo spiccano sedili ad alto contenimento rivestiti pelle nera e Alcantara rossa, volante specifico, impianto audio BOSE ad alta definizione e infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

V8 da 428 CV

Sotto il lungo cofano anteriore batte un poderoso V8 5.6 aspirato potenziato di 28 CV rispetto alla versione Patrol V8 standard. Il propulsore sviluppato dalla Nismo eroga adesso la bellezza di 428 CV e 560 Nm di coppia, gestiti da un cambio automatico a 7 marce. Per offrire una guida più precisa e sportiva, i tecnici sono intervenuti anche sull’assetto con l’utilizzo di molle e ammortizzatori Bilstein. Il Patrol Nismo 2021 verrà venduto in Medio Oriente ad un prezzo di 385.000 dirham, ovvero circa 88.000 euro secondo il cambio attuale.