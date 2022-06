Il Navara è probabilmente uno degli ultimi modelli della gamma Nissan che ci si aspetterebbe di vedere sottoposto a tuning. Tuttavia, il professionista Steve Baggsy Biagioni e il team SB Motorsports hanno trascorso due anni a lavorare sul pickup di Yokohama modificandone profondamente i telaio e dotandolo del motore, opportunamente messo a punto, della supercar GT-R. Nasce così il Nissan Navara-R SB Motorsports.

Segni di riconoscimento

Il pick-up giapponese si distingue esteticamente grazie a un ampio bodykit personalizzato, realizzato da Sterling Automotive, e all’assetto schiacciato a terra. Il kit include componenti aggiuntivi per i parafanghi anteriore e posteriore, le estensioni del paraurti, uno splitter anteriore pronunciato e due spoiler posteriori, uno montato sul tetto e uno sul portellone.

L’involucro in stile auto da corsa personalizzato di Fleet Livery Solutions Ltd in combinazione con gli accattivanti cerchi BBS da 20 pollici gommati con pneumatici ad alte prestazioni assicura che nessuno scambierà questo Navara per un modello di serie.

Nissan Navara-R SB Motorsports: il motore della GT-R

Mentre l’aspetto è impressionante, le modifiche più importanti sono nascoste sotto la carrozzeria. Il motore diesel del Nissan Navara di serie è sparito, lasciando spazio a un motore VR38DETT messo a punto. La cilindrata del motore V6 biturbo, ora denominato VR41, è stata aumentata a 4,1 litri, con la potenza che raggiunge 1.014 CV. La coppia viene trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso una trasmissione a doppia frizione costruita dagli specialisti di Dodson Motorsport.

Nissan Navara-R SB Motorsports: le modifiche al telaio

Il pick-up da una tonnellata di Nissan è noto per le sue credenziali fuoristrada, ma il Navara-R ha ricevuto una revisione del telaio per esibirsi al meglio in pista. Più in particolare èstato dotato di telai ausiliari della GT-R, con torrette di sospensione personalizzate e sospensioni KW V4 Racing Coilover con sistema di sollevamento idraulico HLS 4. Naturalmente, anche la potenza frenante è stata potenziata con i freni Alcon Specialist RC6 e RC4

All’interno dell’abitacolo il team ha aggiunto un nuovo volante di origine GT-R, una coppia di sedili avvolgenti Sparco, un pulsante rosso stop-start, un piccolo quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment Kenwood personalizzato con un ampio touchscreen che copre la parte centrale consolle.

Un tuning da oltre 300.000 dollari

Come riportato da Top Gear, SB Motorsports starebbe già prendendo gli ordini da appassionati disposti a pagare almeno 300.000 dollari per la folle conversione. Ciò che sorprende ancora di più è che il veicolo dispone dell’omologazione su strada. Questa non è la prima volta che il motore della GT-R trova spazio su un altro modello Nissan con una carrozzeria diversa, ma il Navara-R sembra essere ancora più estremo della famosa Juke-R di produzione limitata costruita in fabbrica da Nissan.