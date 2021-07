Nissan Navara Pro-4X Warrior, pick-up dedicato all’Australia

Nissan a svelato una versione super “muscolosa” del noto ed apprezzato pick-up Navara, sviluppata in maniera specifica per il mercato australiano. Battezzata Navara Pro-4X Warrior, questa inedita variante del 4×4 nipponico è stato realizzata grazie al supporto dell’azienda di ingegneria australiana Premcar, in grado di regalare a questo inarrestabile veicolo una forte presenza scenica e un corredo tecnico di prim’ordine. Bernie Quinn, direttore tecnico di Premcar, ha aggiunto:

Abbiamo deciso di creare il Navara più duro del mondo, ed è esattamente ciò che abbiamo ottenuto con questo nuovo Warrior. Il risultato è un Guerriero più duro, più sicuro e più intelligente, ma non per questo meno pratico e capace.

Assetto speciale per i terreni più impervi

Le modifiche meccaniche hanno riguardato ovviamente il reparto sospensioni: il risultato è un baricentro più alto di 40 mm (per un’altezza totale di 260 mm), cosa che ha permesso di migliorare l’angolo di attacco da 32 a 36°, mentre l’angolo di partenza si è leggermente ridotto (da 19,8° a 19°), a causa della presenza di una ruota di scorta di dimensioni normali.

Non mancano anche nuovi paraurti di maggiori dimensioni e inediti ammortizzatori capaci di ridurre rollio e beccheggio durante il traino o il trasporto carichi. Lo smorzamento in estensione e in compressione, nel frattempo, è stato aumentato per migliorare la stabilità di guida.

Ruote specifiche e fianchi più larghi

Per i pneumatici si è optato per gomme Cooper Discover All Terrain AT3 275/70/R17, capaci di esaltare l’aspetto duro e puro di questo veicolo. La carreggiata del pick-up risulta più larga di ben 30 mm e ben si abbina con la nuova piastra para motore di colore rosso, impreziosita con la scritta “Navara”. Non manca infine un vistoso bull bar in stile Safari in tinta con la carrozzeria e una barra luminosa integrata.

Instancabile lavoratore

Sotto il cofano del Navara Pro-4X Warrior troviamo il noto propulsore diesel biturbo a quattro cilindri da 2.3 litri, in grado di sviluppare 187 CV e 450 Nm di coppia massima. Il kit sviluppato da Premcar ha aggiunto al peso totale del veicolo appena 100 kg, ricordiamo inoltre che il Navara può trasportare 961 kg di carico utile, se equipaggiato con la trasmissione manuale e ben 952 kg se invece utilizza l’automatico. La capacità di traino rimane invariata a 3,5 tonnellate.