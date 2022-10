Nissan GT-R50: un usato da collezionisti

Quando Nissan e Italdesign decisero di collaborare su una serie limitata della super car di Yokohama, la GT-R, decisero anche di costruire solo 50 esemplari di questo modello molto speciale denominato Nissan GT-R 50. Per i fortunati allora in possesso di un milione di euro da spendere, ma non così fortunati da ottenere uno slot di costruzione, ora ci sono buone notizie visto che un esemplare di quella serie è stato messo in vendita.

Un omaggio ai 50 anni della GT-R e Italdesign

Descritta come una Nissan GT-R libera dai limiti della praticità e del risparmio sui costi, la GT-R50 fu inizialmente concepita come concept car per celebrare il 50° anniversario sia della GT-R che dell’Italdesign.

Nissan GT-R50: vernice da 25mila euro e alettone da 35mila euro

Presentata nel 2018, nel 2020 la serie di 50 unità iniziò a uscire dalla linea di produzione. Ai clienti fu offerta una serie di combinazioni di vernici, come la vernice metallizzata Liquid Silver che può essere vista nella gallery e venduta da Legendary Motorcars negli USA. Solo la vernice era un’opzione da 25.000 dollari. E se non bastasse il proprietario originale ha optato anche per l’ala posteriore idraulica da 35.000 dollari.

Nissan GT-R50: km 0

La Nissan GT-R50 è alimentata da un V6, ma il motore da 3,8 litri biturbo costruito a mano è stato messo a punto da Nismo per erogare 710 CV e 780 Nm di coppia. Secondo Legendary Motorcar l’esemplare offerto in vendita non è mai stato guidato e mostra le miglia di consegna. Uscita di fabbrica, l’auto è costata 1,1 milioni di euro, ma Legendary Motor Cars non ha pubblicato alcun prezzo richiesto per questo esemplare di seconda mano. Sarà interessante vedere se il valore di queste auto è aumentato da quando i libri degli ordini sono stati chiusi a luglio o se l’impossibilità di adattare l’auto ai propri gusti personali ne avrà abbassato il valore.