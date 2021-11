Nissan GT-R: partono le consegne dei 50 esemplari firmati Italdesign

Dopo 3 anni di attesa, il progetto nato per i 50 anni della Italdesign e della Nissan GT-R giunge a compimento, e così partono le consegne di 50 vetture frutto di una partnership più unica che rara. Le auto sono assemblate nell’impianto di Moncalieri, ma ovviamente sono state soggette a profonde rivisitazioni rispetto al modello originale.

Più potenza con il motore derivato dalle competizioni

Uno degli elementi più caratterizzanti della GT-R è il motore, il V6 sovralimentato che regala prestazioni degne delle migliori supercar. L’unità in questione è stata rivista partendo dalle specifiche della variante GT3 da competizione. In pratica, pistoni, bielle, albero motore, alberi a camme, iniettori, catalizzatore, e turbocompressore, sono stati costruiti ad hoc per queste 50 unità speciali. Anche il cambio è stato rivisto in relazione all’aumento della potenza portata a ben 720 CV. Tutto questo migliora del 7% la performance nello scatto da 0 a 200 km/h rispetto alla già specialistica Nismo.

Esemplari unici con livree inedite

Quando un’auto è così rara di solito le personalizzazioni diventano spinte anche sul piano estetico, e così le livree di queste 50 GT-R griffate Italdesign non smentiscono le aspettative. Ognuno dei fortunati proprietari ha potuto scegliere la combinazioni di colore più congeniali ai propri gusti. Così, c’è chi si è ispirato al modello presentato a Goodwood nel famigerato festival of speed, chi alla colorazione della vettura con cui la Nissan ha fatto debuttare l’iconico modello nel 1972, e non mancano dei richiami all’arte italiana.

50 tesori da custodire gelosamente

Ovviamente, ognuna di queste particolari GT-R sarà oggetto di rivalutazione, e diventerà obiettivo di caccia da parte dei collezionisti, considerando il numero di esemplari realizzato. Inoltre, se già il modello originale svetta per le sue prestazioni, con questa rivisitazione raggiunge vette di esclusività sconosciute combinate a performance da auto da corsa. Insomma, un upgrade completo sotto ogni aspetto, che può piacere o meno ai puristi, ma è di sicuro effetto.