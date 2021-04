Nissan GT-R 2021 Special Edition: nuova edizione limitata

La storia della Nissan GT-R è vasta e lunga. Con 11 generazioni alle spalle, Godzilla è una delle supercar più ambite e ammirate sul mercato. Il modello attuale è in attività dal 2006, sopravvivendo sulla base di aggiornamenti e restyling, mentre Nissan è impegnata a sviluppare la nuova generazione.

Per oggi, intanto, ci dobbiamo accontentare di questa inedita Nissan GT-R Nismo Special Edition, un’evoluzione della GT-R attuale con un nuovo logo e più fibra di carbonio.

Caratteristiche distintive

Questa edizione speciale è basata sulla Nissan GT-R Nismo del 2021. Tra le caratteristiche inedite c’è la vernice Stealth Grey di Nismo, che si ispira all’asfalto delle piste dove i modelli GT-R hanno corso e stabilito record e gli esclusivi cerchi in alluminio forgiato del marchio Rays, da 20 pollici e con dettagli rossi. L’impianto frenante carboceramico Brembo adotta dischi anteriori da 410 mm e posteriori da 390 mm.

Un’altra grande novità si trova nel logo Nissan, visto che l’azienda giapponese ha dotato la GT-R del nuovo emblema. Il nuovo logo era stato svelato nel luglio 2020, in concomitanza con il lancio della Nissan Ariya, il primo modello ad equipaggiarlo. La Casa di Yokohama commercializzerà la nuova Nissan GT-R Nismo Special Edition come serie limitata di cui non è stato annunciato il numero di copie.

Meccanica

Quello che sappiamo è che non presenterà cambiamenti meccanici. Sotto il cofano il protagonista è ancora il motore VR38DETT che ha regalato a Nissan risultati così buoni. Questo V6 biturbo da 3,8 litri genera 600 CV di potenza e una coppia massima di 650 N, con turbine derivate dalla GT-R GT3 e componenti bilanciati con tolleranze ridotte, assemblati dai Takumi, gli specialisti che si occupano dei motori della GT-R.

Al momento Nissan non ha confermato i prezzi per la Special Edition o per la GT-R Nismo 2021. Le prime unità arriveranno in Giappone ad ottobre e dovrebbero sbarcare nel resto dei mercati poco dopo.