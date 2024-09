Nissan al Salone dell’Auto di Torino

Al Salone dell’Auto di Torino, Nissan ha presentato in anteprima italiana la nuova generazione del Qashqai, uno dei SUV più popolari del marchio giapponese. Questo restyling rappresenta un importante aggiornamento sia estetico che tecnologico per il modello, consolidando la sua posizione di leader nel mercato dei crossover.

Il nuovo Qashqai si distingue per un design esterno ancora più moderno e dinamico, con un frontale ridisegnato e gruppi ottici rinnovati. Gli interni, migliorati con materiali di qualità superiore e finiture di pregio, offrono maggiore comfort e funzionalità. Un’attenzione particolare è stata posta ai sistemi di assistenza alla guida e alla connettività, con l’integrazione della suite Google, che rende l’esperienza di guida più sicura e interattiva.

Una delle principali novità è la motorizzazione e-Power, che combina un motore termico per ricaricare la batteria e un motore elettrico per la trazione, offrendo un’esperienza di guida elettrificata senza la necessità di ricaricare la vettura da una presa esterna. Questo sistema ha già riscosso grande successo in Italia, con circa il 60% delle vendite di Qashqai nel segmento privato che si orientano verso la versione e-Power.

In sintesi, la terza generazione del Nissan Qashqai punta a rinnovare il suo successo, continuando a dominare il mercato dei crossover grazie a un mix di design innovativo, tecnologie avanzate e prestazioni migliorate.

Design e interni

Il design esterno è stato completamente rivisto, con un frontale più aggressivo e dinamico e gruppi ottici ridisegnati. Gli interni sono stati arricchiti con materiali premium, tra cui finiture di alta qualità, per offrire un’esperienza di guida più confortevole e sofisticata. Il sistema di infotainment è stato aggiornato con l’integrazione della suite Google, permettendo un accesso facile e intuitivo a funzionalità avanzate come la navigazione, comandi vocali e assistenza alla guida.

Motorizzazioni

Il nuovo Qashqai è disponibile con due principali motorizzazioni:

1. Mild Hybrid:

Potenze disponibili: 140 CV e 158 CV

Prezzi a partire da 31.570 euro

2. e-Power:

Potenza: 190 CV

Si tratta di una tecnologia ibrida che combina un motore termico per alimentare una batteria che, a sua volta, fornisce energia a un motore elettrico. Questo sistema offre il piacere di guida di un’auto elettrica senza la necessità di ricarica esterna, garantendo un’autonomia di oltre 1.000 km con un pieno di benzina.

Prezzi a partire da 37.320 euro

Prestazioni e sicurezza

Il Nissan Qashqai 2024 è equipaggiato con i più recenti sistemi di assistenza alla guida, che migliorano la sicurezza e il comfort di marcia. Tra questi:

Cruise control adattivo

Mantenimento attivo della corsia

Frenata automatica di emergenza

Inoltre, i modelli e-Power garantiscono una risposta brillante grazie alla coppia di 330 Nm tipica delle auto elettriche. Questo permette accelerazioni fluide e una guida estremamente reattiva.

In sintesi, il nuovo Nissan Qashqai rappresenta un’evoluzione significativa in termini di design, tecnologia e sostenibilità, mantenendo un rapporto qualità-prezzo competitivo, e puntando a consolidare la sua leadership nel mercato dei SUV compatti.