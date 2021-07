MPG Marsien: la prima vettura del figlio di Uwe Gemballa

Marc Philipp Gemballa, figlio dell’indimenticato tuner Uwe, ha dato vita alla nuova MPG Marsien che entrerà in produzione entro fine anno e sarà prodotta complessivamente in soli 40 esemplari destinati ai mercati di Europa, Stati Uniti e Medio Oriente.

Fino a 830 CV di potenza

La nuova MPG Marsien rappresenta la versione di serie della Project Sandbox, ovvero il modello ‘alter ego’ dell’attuale Porsche 911 Turbo S 992. Esteticamente, è riconoscibile per lo stile in linea con le storiche 911 Safari e 959 Dakar. Grazie all’elaborazione del tuner Ruf, eroga 750 CV di potenza e 930 Nm di coppia massima che consentono di raggiungere la velocità massima di 330 km/h e accelerare da 0 a 100 in 2,6 secondi. Tuttavia, sarà disponibile anche il kit con la potenza incrementata fino a 830 CV.

Trasformazione da mezzo milione

Tra le caratteristiche principali della nuova MPG Marsien figurano la carrozzeria in fibra di carbonio, l’impianto di scarico Akrapovic in titanio, i cerchi in lega monodado da 20 pollici anteriori e 21 pollici posteriori, gli interni in pelle o Alcantara ampiamente personalizzabili, l’assetto sportivo regolabile sviluppato da KW Automotive, in quanto è previsto anche l’assetto rialzato da 120 mm a 250 mm per la guida in fuoristrada. Per la trasformazione della Porsche 992 Turbo S in MPG Marsien sono necessari almeno 495.000 euro, escluse tasse e personalizzazioni.